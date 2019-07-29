В Швейцарии начнется первый в истории страны демонтаж АЭС 🔊 Воспроизвести В конце 2019 года АЭС Мюлеберг прекратит работу. Поминок не будет, но и праздничного ликования тоже не ожидается (Keystone/Peter Klaunzer)



Через несколько недель в Швейцарии начнут разбирать и утилизировать атомную электростанцию «Мюлеберг», сообщает Через несколько недель в Швейцарии начнут разбирать и утилизировать атомную электростанцию «Мюлеберг», сообщает Годами они относились друг к другу как злейшие враги, сегодня они осыпают друг друга лаврами и почти «сливаются в экстазе». «Если сравнить с тем, что было раньше — разница поразительна. Я вдруг увидел компанию BKW [фирма-оператор АЭС Мюлеберг, — прим. русс. ред.] в совершенно ином свете как предприятие, которое готово вести с людьми диалог, а не просто отделывается рассылкой пресс-релизов», — говорит Петер Штутц (Peter Stutz), исполнительный директор гражданского инициативного комитета «Verein NWA» («Nie wieder Atomkraftwerke» / «АЭС? Никогда больше!»).



Свою организацию он представляет в общественном совете «Begleitgruppe NGO», созданном концерном BKW в 2015 году с тем, чтобы привлечь к решению важнейших оперативных вопросов, в том числе, и критически настроенных экспертов. «Будучи членами этого совета мы постоянно обладаем всей полнотой информации. Ответственные сотрудники, будь то начальник технологического отдела, или отдела по делам демонтажа и утилизации, всегда по первому зову выходили с нами на контакт и старались ответить на все интересовавшие нас вопросы».



Более того, даже более чем критически настроенный антиатомный блог energisch.chВнешняя ссылка решил отказаться от судебного иска с целью затормозить проект демонтажа и утилизации АЭС в Мюлеберге: «(...) Все самые основные наши претензии, в частности, что касается права общественности участвовать в этом проекте самым непосредственным образом, были удовлетворены», — указывается на этом сайте.



И дальше: «Особенно важно указать на то, что было удовлетворено наше требование относительно сохранения в полной работоспособности всех систем безопасности (эти системы может быть будут даже модернизироваться и дальше) вплоть до момента собственно отключения станции, то есть то того дня, когда все топливные элементы будут наконец удалены из реактора и помещены в охладительный бассейн».



Роль компетентных женщин



Решение, заглушить свою единственную АЭС уже к концу 2019 года, принятое компанией BKWВнешняя ссылка в 2013 году, да и сам проект по демонтажу и утилизации этой станции, как ни странно, не стали объектом какой-то особенно жёсткой критики. Как считает Петер Штутц, тут удачно сошлись воедино сразу несколько факторов:



— Общественное движение против АЭС: «Оно превратило Мюлеберг в наиболее подходящего кандидата на отключение, оборонять эту крепость больше никто не хотел»;



— Резкое падение тарифов на солнечную электроэнергию;



— Катастрофа на комплексе АЭС в Фукусиме. «После аварии в Японии надзорные органы в Швейцарии потребовали от АЭС Мюлеберг, реактор которой идентичен японским, реализовать очень дорогостоящие меры по модернизации и по повышению степени ее безопасности»;



— Не самую последнюю роль сыграли две умные и компетентные женщины-активистки.



«Бывшая представительница кантона Берн в Наблюдательном совете компании BKW Барбара Эггер (Barbara Egger) очень активно боролась за то, чтобы заглушить станцию как можно скорее. Вторая женщина — это генеральный директор (CEO) компании BKW Сюзан Тома (Suzanne Thoma). Объединив усилия, они внесли решающий вклад в успех всего предприятия», — с одобрением говорит П. Штутц.



Пока не ясно, где хранить топливо



Принимая в 2013 году решение «заглушить до конца 2019 года вполне надёжную АЭС» компания BKW утверждала, что главным мотивом для фирмы-оператора были экономические соображения. «Падение цен на электричество и требования властей на предмет реализации весьма дорогостоящих мер по модернизации станции сделали невозможным рентабельную эксплуатацию реактора».



Заглушить, потом демонтировать и утилизировать станцию бесплатно не получится: эксперты рассчитывают, что цена вопроса может зашкалить за 3 млрд франков. Куда сложнее сейчас рассчитать стоимость конечного хранения отработанного ядерного топлива, впрочем, эти расходы если и возникнут, то не раньше 2050 года.



Кроме того, пока в Швейцарии никто не знает точно, где, собственно, будет расположено хранилище для этого топлива. Напомним, что АЭС Мюлеберг покрывала примерно 5% всей швейцарской потребности в электрической энергии. С отключением этой станции энергетическая безопасность страны не пострадает, нужды прибегать к импорту как не было, так и нет. В этом, по крайней мере, нас заверяют в компании BKW.



Демонтаж и утилизация АЭС — полёт в незнаемое



Проект по утилизации и деконструкции полноценной атомной станции станет мировой премьерой. Пока из существующих в мире 600 станций утилизированы и разобраны были только десять небольших реакторов. Поэтому настоящих специалистов в данной сфере нет ни в самой Швейцарии, ни где бы то ни было ещё. Как на практике реализовывать этот проект, какие могут возникнуть проблемы и сложности — этого пока не знает никто.



Единственный выход — доверить дело тем, кто уже работает на АЭС и знает её до самого последнего винтика. Сторонние компании будут привлекаться только для проведения тяжелых работ, не требующих специальных знаний. Значительным опытом обладает и Штефан Клуте (Stefan Klute), руководитель отдела демонтажа и утилизации АЭС Мюлеберг, который раньше работал в Германии и в других странах, где он курировал похожие проекты. Тем не менее, как говорит Сюзан Тома, «в Швейцарии мы будем многое открывать заново, как в техническом, так и в организационно-правовом смысле». swissinfo.ch Категории: технологии, здоровье, в Европе Ключевые слова: АЭС, закрытие, Швейцария, демонтаж — статья прочитана 178 раз Комментарии