Франция обвинила Россию в «ослеплении» западных спутников 🔊 Воспроизвести Флоранс Парли Фото: Benoit Tessier / Reuters



Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за восемью иностранными космическими аппаратами, сообщает



Глава военного ведомства привела в пример спутник «Луч-Олимп», о котором рассказывала еще в сентябре 2018 года. «Я не могу не рассказать вам несколько новостей о нем: с тех пор он оставил "визитную карточку" на восьми новых спутниках, принадлежащих разным странам. За ними шпионили, они были сожжены или же ослеплены», — сказала министр.



По ее словам, «сейчас наши союзники и противники военизируют космос, поэтому мы должны быть готовы».



Также Парли анонсировала создание 1 сентября 2019 года Главного космического командования Франции, которое «придет на смену межвидовому космическому командованию и будет подчиняться ВВС [Военно-воздушным силам] страны, которые станут воздушно-космическими силами».



Комментируя заявление Парли о «Луч-Олимп», гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил сомнение в достоверности озвученных ею данных.



В сентябре 2018 года глава Минобороны Франции заявляла, что российский космический аппарат «Луч» в 2017 году пытался перехватить данные франко-итальянского спутника Athena-Fidus. Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за восемью иностранными космическими аппаратами, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.Глава военного ведомства привела в пример спутник «Луч-Олимп», о котором рассказывала еще в сентябре 2018 года. «Я не могу не рассказать вам несколько новостей о нем: с тех пор он оставил "визитную карточку" на восьми новых спутниках, принадлежащих разным странам. За ними шпионили, они были сожжены или же ослеплены», — сказала министр.По ее словам, «сейчас наши союзники и противники военизируют космос, поэтому мы должны быть готовы».Также Парли анонсировала создание 1 сентября 2019 года Главного космического командования Франции, которое «придет на смену межвидовому космическому командованию и будет подчиняться ВВС [Военно-воздушным силам] страны, которые станут воздушно-космическими силами».Комментируя заявление Парли о «Луч-Олимп», гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил сомнение в достоверности озвученных ею данных.В сентябре 2018 года глава Минобороны Франции заявляла, что российский космический аппарат «Луч» в 2017 году пытался перехватить данные франко-итальянского спутника Athena-Fidus. lenta.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Франция, обвинения, спутники — статья прочитана 191 раз Комментарии