14 стран отозвали признание Косово 🔊 Воспроизвести



Центрально-африканская республика стала 14-м государством, отозвавшим признание независимости Косова. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии, сообщает



Ранее сообщалось, что признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.



Глава МИД Сербии уточнил, что цель Белграда — снизить количество стран, признающих независимость Косово, до 96. Это почти половина стран-членов ООН (в ООН 193 государства). В таком случае частично признанная республика не сможет войти ни в какую международную организацию. Центрально-африканская республика стала 14-м государством, отозвавшим признание независимости Косова. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии, сообщает RUPOSTERS Ранее сообщалось, что признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.Глава МИД Сербии уточнил, что цель Белграда — снизить количество стран, признающих независимость Косово, до 96. Это почти половина стран-членов ООН (в ООН 193 государства). В таком случае частично признанная республика не сможет войти ни в какую международную организацию. Кроме того, министр пообещал, что вскоре признание независимости Косово отзовет еще одна страна. Он не стал ее называть, чтобы "не раздражать международную общественность".



Независимость Косово была провозглашена парламентом в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года. Россия выступила против. Не признают ее также Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и др.



В 2011 году Сербия была вынуждена начать диалог о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Но в настоящее время он приостановлен.



В мае 2019 ситуация в регионе обострилась. Беспорядки начались после задержания на севере Косово 23 человек, из которых большинство — этнические сербы. Также был ранен и задержан россиянин из числа сотрудников миссии ООН. Сербия отправила к границе с Косово войска. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что кризис в Косово — это попытка создать санитарный кордон вокруг России. Кирилл Бенедиктов в материале для Ruposters объяснил, что происходит в Косово. ruposters.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: ООН, Косово, Сербия, признание — статья прочитана 49 раз Комментарии