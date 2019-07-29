Россия резко ответила Германии на попытку вмешаться в дела страны 🔊 Воспроизвести



МИД России в резкой форме ответил Германии, попытавшейся продиктовать условия проведения выборов в регионах страны. Ведомство страны выступило с официальным заявления в твиттере, сообщает



Российское министерство посоветовало ФРГ не вмешиваться в дела других стран и побеспокоиться о себе. Также российское ведомство настоятельно рекомендовало Германии придерживаться Венской конвенции о дипломатических отношениях.



«Вам точно не о чем больше беспокоиться? ...не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнули в МИД.



Ранее сообщалось, что антироссийские санкции признали бесполезными в Германии. МИД России в резкой форме ответил Германии, попытавшейся продиктовать условия проведения выборов в регионах страны. Ведомство страны выступило с официальным заявления в твиттере, сообщает ГАЗЕТА Российское министерство посоветовало ФРГ не вмешиваться в дела других стран и побеспокоиться о себе. Также российское ведомство настоятельно рекомендовало Германии придерживаться Венской конвенции о дипломатических отношениях.«Вам точно не о чем больше беспокоиться? ...не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнули в МИД.Ранее сообщалось, что антироссийские санкции признали бесполезными в Германии. gazeta.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, выступления — статья прочитана 97 раз Комментарии