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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Россия резко ответила Германии на попытку вмешаться в дела страны
МИД России в резкой форме ответил Германии, попытавшейся продиктовать условия проведения выборов в регионах страны. Ведомство страны выступило с официальным заявления в твиттере, сообщает ГАЗЕТА.
Российское министерство посоветовало ФРГ не вмешиваться в дела других стран и побеспокоиться о себе. Также российское ведомство настоятельно рекомендовало Германии придерживаться Венской конвенции о дипломатических отношениях.
«Вам точно не о чем больше беспокоиться? ...не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнули в МИД.
Ранее сообщалось, что антироссийские санкции признали бесполезными в Германии.
gazeta.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, выступления
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