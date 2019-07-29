СМИ: Сенатор США препятствует введению санкций против «Северного потока — 2» 🔊 Воспроизвести © nord-stream2.com



Американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает



По данным издания, на этой неделе Пол отложил рассмотрение в комитете по иностранным делам сената США законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода «Северный поток — 2».



Кроме того, он отправил другим сенаторам письмо, в котором отметил, что законопроект чётко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями. Американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT со ссылкой на The Daily Beast.По данным издания, на этой неделе Пол отложил рассмотрение в комитете по иностранным делам сената США законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода «Северный поток — 2».Кроме того, он отправил другим сенаторам письмо, в котором отметил, что законопроект чётко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями. Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».



Впоследствии член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT назвал решение комитета предсказуемым. По мнению сенатора, администрация американского лидера Дональда Трампа продолжает наращивать усилия по срыву проекта «Северный поток — 2».



Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News выразил мнение, что есть европейские силы, заинтересованные в затормаживании реализации проекта газопровода. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, аналитика, Европа, СП-2, раскол — статья прочитана 148 раз Комментарии