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СМИ: Сенатор США препятствует введению санкций против «Северного потока — 2»

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Американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT со ссылкой на The Daily Beast.

По данным издания, на этой неделе Пол отложил рассмотрение в комитете по иностранным делам сената США законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, он отправил другим сенаторам письмо, в котором отметил, что законопроект чётко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями.
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Впоследствии член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT назвал решение комитета предсказуемым. По мнению сенатора, администрация американского лидера Дональда Трампа продолжает наращивать усилия по срыву проекта «Северный поток — 2».

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News выразил мнение, что есть европейские силы, заинтересованные в затормаживании реализации проекта газопровода.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, аналитика, Европа, СП-2, раскол
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добавлена сегодня, 29 июля, 09:00

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