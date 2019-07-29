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В Минфине Британии заявили об ускорении подготовки к брекситу без сделки



Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своём Twitter сообщил, что до выхода страны из состава Европейского союза, который «несомненно произойдёт», осталось 95 дней, сообщает RT.

По его словам, в случае если Лондону и ЕС не удастся достигнуть «хорошей сделки», Британии следует быть готовой к брекситу без соглашения.

«Поэтому я попросил Министерство финансов немедленно ускорить подготовку к брекситу без сделки», — добавил Джавид.

Ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Евросоюза, а также создать новое партнёрство со странами интеграционного объединения.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит
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добавлена сегодня, 29 июля, 08:00

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