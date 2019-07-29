В Минфине Британии заявили об ускорении подготовки к брекситу без сделки 🔊 Воспроизвести



Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своём Twitter сообщил, что до выхода страны из состава Европейского союза, который «несомненно произойдёт», осталось 95 дней, сообщает



По его словам, в случае если Лондону и ЕС не удастся достигнуть «хорошей сделки», Британии следует быть готовой к брекситу без соглашения.



«Поэтому я попросил Министерство финансов немедленно ускорить подготовку к брекситу без сделки», — добавил Джавид.



Ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.



В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Евросоюза, а также создать новое партнёрство со странами интеграционного объединения. Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своём Twitter сообщил, что до выхода страны из состава Европейского союза, который «несомненно произойдёт», осталось 95 дней, сообщает RT По его словам, в случае если Лондону и ЕС не удастся достигнуть «хорошей сделки», Британии следует быть готовой к брекситу без соглашения.«Поэтому я попросил Министерство финансов немедленно ускорить подготовку к брекситу без сделки», — добавил Джавид.Ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Евросоюза, а также создать новое партнёрство со странами интеграционного объединения. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 157 раз Комментарии