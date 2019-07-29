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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Минфине Британии заявили об ускорении подготовки к брекситу без сделки
Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своём Twitter сообщил, что до выхода страны из состава Европейского союза, который «несомненно произойдёт», осталось 95 дней, сообщает RT.
По его словам, в случае если Лондону и ЕС не удастся достигнуть «хорошей сделки», Британии следует быть готовой к брекситу без соглашения.
«Поэтому я попросил Министерство финансов немедленно ускорить подготовку к брекситу без сделки», — добавил Джавид.
Ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Евросоюза, а также создать новое партнёрство со странами интеграционного объединения.
russian.rt.com
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