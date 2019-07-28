Литовские стартапы получат €700 тыс. от X5 Retail Group 🔊 Воспроизвести X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, запускает отбор технологических стартапов в Литве, Эстонии и Латвии для внедрения в собственные торговые сети. Лучшие компании смогут получить доступ к инфраструктурным возможностям и экспертизе крупнейшего ритейлера страны, а также возможность реализовать пилотный проект с бюджетом до 700 тыс. евро.



Первый этап конкурса предполагает питч-сессию с 15 стартапами, которая будет проходить в реальном времени. Участвовать в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения с применением технологий Computer vision, IoT, Robotics, AR/VR, Blockchain и др. Заявки принимаются на сайте до 2 августа.



Наибольший интерес представляют инструменты, которые позволяют автоматизировать и повысить эффективность операционных бизнес-процессов в магазинах, логистической инфраструктуре (транспорт, склады), бэк-офисе ритейлера, а также решения, способствующие улучшению клиентского опыта и повышению лояльности покупателей в оффлайн и онлайн. Первый этап конкурса предполагает питч-сессию с 15 стартапами, которая будет проходить в реальном времени. Участвовать в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения с применением технологий Computer vision, IoT, Robotics, AR/VR, Blockchain и др. Заявки принимаются на сайте до 2 августа.Наибольший интерес представляют инструменты, которые позволяют автоматизировать и повысить эффективность операционных бизнес-процессов в магазинах, логистической инфраструктуре (транспорт, склады), бэк-офисе ритейлера, а также решения, способствующие улучшению клиентского опыта и повышению лояльности покупателей в оффлайн и онлайн. По результатам отбора, 15 стартапов будут приглашены на переговоры в рамках питч-сессии с экспертами X5, которая состоится в августе 2019 г. С компаниями, соответствующими запросу, будут разработаны сценарии пилотов, определены сроки и KPI. Это даст стартапам возможность реализовать свои проекты в более чем 15 000 магазинах и 40 распределительных центрах в 65 регионах присутствия X5 в России.



«X5 Retail Group активно ищет и внедряет новые технологии. Мы считаем, что инновации определяют будущее ритейла. X5 Lab была создана, чтобы максимально упростить внедрение и масштабирование новых технологий в бизнес-процессы компании. За 2 года работы лаборатории мы реализовали более 100 пилотов со стартапами. Мы верим, что новый отбор поможет привлечь перспективные технологические компании не только из России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы», — комментирует Денис Левченко, руководитель направления по работе с инновациями X5 Retail Group.



Подобный отбор будет проводится в России, Украине, Беларуси, Казахстане и других странах. Первый набор проектов проводится до 2 августа 2019 года в Литве, Эстонии и Латвии. Отправить заявку на участие в наборе, а также узнать подробности можно на сайте http://x5start.vc. Оператором отбора выступает компания GoTech Innovation. Категории: экономика Ключевые слова: X5 Retail Group — статья прочитана 104 раза Комментарии