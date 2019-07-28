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Красочный, шумный и хлебосольный…



Праздник моря в Клайпеде как всегда яркий, театрализованный, музыкальный, удивляющий и завораживающий, ошеломляющий и поражающий своими новшествами; знакомящий с национальной едой, традициями, танцами и песнями живущих в этом красивом городе народов; щедро дарящий радость и улыбки, ЗАВЕРШЁН.

Мгновения летнего праздника в фотографиях будут нас вновь и вновь возвращать в эти счастливые и чудесные денёчки.

Смотрите…

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Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: праздник моря
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добавлена сегодня, 28 июля, 18:25

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