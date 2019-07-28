На самокате по городу 🔊 Воспроизвести







Международная транспортная платформа «Bolt», предоставляющая услуги пассажирских перевозок, начинает новый этап. Сейчас с помощью той же платформы можно взять самокат на прокат.



В пятницу в Вильнюсе, на площади Европы, новинку представили: министр окружающей среды Кястутис Мажейка, представитель муниципального предприятия «Susisiekimo paslaugos» Антон Никитин, старший специалист службы дорожной полиции Литвы Мария Казанович и руководитель компании «Bolt» в Литве Андрюс Пацевичюс.



Каждый самокат имеет встроенный GPS навигатор, который подскажет, где его можно взять. Все, что вам нужно сделать, чтобы отомкнуть его, это отсканировать QR-код на самокате. Отомкнуть его ничего не стоит, по словам руководителя компании «Bolt», так будет первые несколько недель. Когда эта услуга станет платной, пока неизвестно. Стоимость поездки 0.10 евро за минуту. В пятницу в Вильнюсе, на площади Европы, новинку представили: министр окружающей среды Кястутис Мажейка, представитель муниципального предприятия «Susisiekimo paslaugos» Антон Никитин, старший специалист службы дорожной полиции Литвы Мария Казанович и руководитель компании «Bolt» в Литве Андрюс Пацевичюс.Каждый самокат имеет встроенный GPS навигатор, который подскажет, где его можно взять. Все, что вам нужно сделать, чтобы отомкнуть его, это отсканировать QR-код на самокате. Отомкнуть его ничего не стоит, по словам руководителя компании «Bolt», так будет первые несколько недель. Когда эта услуга станет платной, пока неизвестно. Стоимость поездки 0.10 евро за минуту.



На данный момент запускают 300 самокатов «Bolt» по всему городу. «Старый город, центр, Антоколь – это места где вы можете найти эти самокаты. Кстати, у наших конкурентов в Антоколе самокатов нет. Здесь мы в выигрышном положении. Со временем мы планируем расширяться, будем смотреть на спрос.



Запуская самокаты, мы тем самым делаем вклад в сокращение пробок. Так как в услуге перевозок на автомобиле самое частое проезжаемое расстояние – это 3 км, которые спокойно можно проехать на самокате», - сказал Андрюс Пацевичюс.



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В конце поездки не нужно оставлять самокат в специальном месте. Компания «Bolt» будет собирать, и перевозить их куда нужно. Но и оставлять самокат за определенной зоной города не рекомендуется, за это грозит штраф в 30 евро.На данный момент запускают 300 самокатов «Bolt» по всему городу. «Старый город, центр, Антоколь – это места где вы можете найти эти самокаты. Кстати, у наших конкурентов в Антоколе самокатов нет. Здесь мы в выигрышном положении. Со временем мы планируем расширяться, будем смотреть на спрос.Запуская самокаты, мы тем самым делаем вклад в сокращение пробок. Так как в услуге перевозок на автомобиле самое частое проезжаемое расстояние – это 3 км, которые спокойно можно проехать на самокате», - сказал Андрюс Пацевичюс. Йоана Сайковска , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «Bolt», самокат — статья прочитана 204 раза Комментарии