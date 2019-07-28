Аншлаговый спектакль ТЕАТРА НАЦИЙ и ТЕАТРА НА ЮГО-ЗАПАДЕ «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН» на фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести «Нодар Думбадзе – это невероятный свет и любовь к людям».



Фото: www.culture.ru







«Я потихоньку писал инсценировку, пытался представить, как это будет на сцене, но ничего толком не получалось, никаких решений не находил. И читал отрывки своей бабушке, она уже очень плохо себя чувствовала. А потом бабушки не стало, и я вдруг понял, что и как должен делать. Как будто она мне помогала, я в это очень верю – и с текстом, и даже с музыкой, когда подбирал грузинские песни для спектакля. Это приходило откуда-то сверху, от неё, и буквально через месяц-полтора я впервые сыграл спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион».



Из интервью с актером – режиссером Георгием Иобадзе



Большая удача организаторов Международного театрального фестиваля в Друскининкай SANKRYŽA («Перекресток») - представить литовскому зрителю спектакль, который с одинаковым успехом, всегда в неизменно полных залах с аншлагом идет на Малой сцене театра Наций (Москва), одного из самых успешных театров России, которым руководит Евгений Миронов, и в популярном Театре на Юго-Западе (Москва)! Большая удача организаторов Международного театрального фестиваля в Друскининкай SANKRYŽA («Перекресток») - представить литовскому зрителю спектакль, который с одинаковым успехом, всегда в неизменно полных залах с аншлагом идет на Малой сцене театра Наций (Москва), одного из самых успешных театров России, которым руководит Евгений Миронов, и в популярном Театре на Юго-Западе (Москва)!



Режиссёр, автор сценария, хореограф и исполнитель этого спектакля - Георгий Иобадзе, знакомый литовскому зрителю по фильму Алексея Федорченко «Ангелы революции», который был показан в Литве на Международном кинофестивале «Kino pavasaris» (8 июня 2015 в рамках конкурсной программы 26-го российского кинофестиваля «Кинотавр» картина получила приз «За лучшую режиссуру», а также приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон»).



Фото: teatr-uz.ru







Георгий Иобадзе – актер самобытный, неординарный! Он выпустил моноспектакль по роману Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», в котором в течение часа рассказывает зрителям о жизни небольшой грузинской деревеньки в период Великой Отечественной войны. На сцене нет ничего, что могло бы помочь актеру, разве что папаха, превращающаяся периодически в верного пса Мураду.



Помогает в создании образов музыка и свет. Главными же средствами становится танец, жест, взгляд, интонация. Каждому персонажу присущ свой ритм, своя улыбка, свой говорок.



После этого спектакля вам будет всё равно, какая за окном погода. Потому что солнца, тепла и света хватит надолго и на всех. Возможно, вам также срочно захочется есть, пить вино, немедленно вечерним рейсом вылететь в Грузию или просто – танцевать. И главное, захочется сразу обнять своих близких, любимых, сказать им то, что вечно откладываешь на потом. И ещё вспомнить тех, кого уже нет.



Этот удивительный эффект от прозы Нодара Думбадзе в моноспектакле, поставленном и сыгранном Георгием Иобадзе никуда не исчезает. Быть может, даже усиливается. Потому что оживают не только персонажи книги, оживают все голоса, звуки, мелодии!



В этой маленькой грузинской деревеньке никто никуда не спешит, здесь вообще время течёт по другим законам. Здесь шутят, любят, дружат, поют, плачут и снова смеются. Хочется задержаться надолго. Взрослеть вместе с Зурико. Попадать с ним, Илико и Илларионом в очередную невероятно смешную историю. А после – прятаться от разгневанной бабушки (и каждый в зале, конечно же, прячется от своей).



Влюбляться, прощаться с теми, кого любишь и смотреть в небо.



«Я, бабушка, Илико и Илларион» – спектакль, на котором смеёшься и плачешь, порой одновременно. Но это те слёзы и грусть, когда не больно, а светло.



Фото: teatr-uz.ru







Пожалуй, нам всем нужен Нодар Думбадзе. Потому что совершенство – в простых вещах, потому что доброта и искренность, вопреки всему, каким-то удивительным образом никуда не исчезают из нашего сумасшедшего мира.



Просто сходите на спектакль Георгия Иобадзе „Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН“ 14 августа в 20 час, JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17, Друскининкай и убедитесь в этом сами!



Этот спектакль уже получил свои награды - Гран-При международного фестиваля моноспектаклей “Albamono“ (Албания, Корча, 2019г.),а Георгий Иобадзе стал лауреатом международного фестиваля “МОНОфест“ (Россия, Перьм, 2018 г.) в номинации, “Лучшая актерская работа“!



Не пропустите один из лучших спектаклей фестиваля!



Билеты продаются в системе Bilietai.lt.



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов Это спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" по произведению грузинского писателя Нодара Думбадзе в постановке Георгия Иобадзе.Режиссёр, автор сценария, хореограф и исполнитель этого спектакля - Георгий Иобадзе, знакомый литовскому зрителю по фильму Алексея Федорченко «Ангелы революции», который был показан в Литве на Международном кинофестивале «Kino pavasaris» (8 июня 2015 в рамках конкурсной программы 26-го российского кинофестиваля «Кинотавр» картина получила приз «За лучшую режиссуру», а также приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон»).Георгий Иобадзе – актер самобытный, неординарный! Он выпустил моноспектакль по роману Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», в котором в течение часа рассказывает зрителям о жизни небольшой грузинской деревеньки в период Великой Отечественной войны. На сцене нет ничего, что могло бы помочь актеру, разве что папаха, превращающаяся периодически в верного пса Мураду.Помогает в создании образов музыка и свет. Главными же средствами становится танец, жест, взгляд, интонация. Каждому персонажу присущ свой ритм, своя улыбка, свой говорок.После этого спектакля вам будет всё равно, какая за окном погода. Потому что солнца, тепла и света хватит надолго и на всех. Возможно, вам также срочно захочется есть, пить вино, немедленно вечерним рейсом вылететь в Грузию или просто – танцевать. И главное, захочется сразу обнять своих близких, любимых, сказать им то, что вечно откладываешь на потом. И ещё вспомнить тех, кого уже нет.Этот удивительный эффект от прозы Нодара Думбадзе в моноспектакле, поставленном и сыгранном Георгием Иобадзе никуда не исчезает. Быть может, даже усиливается. Потому что оживают не только персонажи книги, оживают все голоса, звуки, мелодии!В этой маленькой грузинской деревеньке никто никуда не спешит, здесь вообще время течёт по другим законам. Здесь шутят, любят, дружат, поют, плачут и снова смеются. Хочется задержаться надолго. Взрослеть вместе с Зурико. Попадать с ним, Илико и Илларионом в очередную невероятно смешную историю. А после – прятаться от разгневанной бабушки (и каждый в зале, конечно же, прячется от своей).Влюбляться, прощаться с теми, кого любишь и смотреть в небо.«Я, бабушка, Илико и Илларион» – спектакль, на котором смеёшься и плачешь, порой одновременно. Но это те слёзы и грусть, когда не больно, а светло.Пожалуй, нам всем нужен Нодар Думбадзе. Потому что совершенство – в простых вещах, потому что доброта и искренность, вопреки всему, каким-то удивительным образом никуда не исчезают из нашего сумасшедшего мира.Просто сходите на спектакль Георгия Иобадзе „Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН“ 14 августа в 20 час, JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17, Друскининкай и убедитесь в этом сами!Этот спектакль уже получил свои награды - Гран-При международного фестиваля моноспектаклей “Albamono“ (Албания, Корча, 2019г.),а Георгий Иобадзе стал лауреатом международного фестиваля “МОНОфест“ (Россия, Перьм, 2018 г.) в номинации, “Лучшая актерская работа“!Не пропустите один из лучших спектаклей фестиваля!Билеты продаются в системе Bilietai.lt.С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras. Инф. "Обзора" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, спектакль, Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, ТЕАТР НАЦИЙ, ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ, «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН» — статья прочитана 89 раз Комментарии