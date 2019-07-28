Белорусская целлюлоза неплохо поставляется в Литву 🔊 Воспроизвести Фото: ej.by







Белорусская сторона планомерно наращивает объемы экспорта целлюлозы. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько на пресс-конференции в Минске 26 июля.



По его словам, оперативные данные говорят о том, что за первое полугодие нынешнего года на внешние рынки поставлено 47700 тонн целлюлозы на 25 миллионов долларов.



География поставок охватывает около 60 стран. При этом из общего объема экспорта в дальнее зарубежье отгружается более 50% продукции.



По объемам продаж наибольший удельный вес из рынков дальнего зарубежья занимает Польша- 32%. Далее идут Китай (16,8%) и Литва (15,5%).



Динамично развиваются поставки на географически отдаленные рынки. В частности, в Китай в 2018 году поставлено продукции на 14,7 миллиона долларов, в аналогичном периоде прошлого года экспорт был всего 290 600 долларов. За 5 месяцев текущего года экспорт в Китай уже составил 20,4 миллиона долларов.



Растет экспорт в Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Израиль и другие страны. На эти рынки поставляются в основном бумага, картон, фанера, древесные плиты, мебель и иная продукция.



Из стран ближнего зарубежья наибольшие объемы отгружаются в Россию (61,2%). На втором месте - Украина (18,2%), на третьей - Казахстан (около 8%). По его словам, оперативные данные говорят о том, что за первое полугодие нынешнего года на внешние рынки поставлено 47700 тонн целлюлозы на 25 миллионов долларов.География поставок охватывает около 60 стран. При этом из общего объема экспорта в дальнее зарубежье отгружается более 50% продукции.По объемам продаж наибольший удельный вес из рынков дальнего зарубежья занимает Польша- 32%. Далее идут Китай (16,8%) и Литва (15,5%).Динамично развиваются поставки на географически отдаленные рынки. В частности, в Китай в 2018 году поставлено продукции на 14,7 миллиона долларов, в аналогичном периоде прошлого года экспорт был всего 290 600 долларов. За 5 месяцев текущего года экспорт в Китай уже составил 20,4 миллиона долларов.Растет экспорт в Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Израиль и другие страны. На эти рынки поставляются в основном бумага, картон, фанера, древесные плиты, мебель и иная продукция.Из стран ближнего зарубежья наибольшие объемы отгружаются в Россию (61,2%). На втором месте - Украина (18,2%), на третьей - Казахстан (около 8%). Василий ГОРОДИН Категории: экономика, в Беларуси Ключевые слова: «Беллесбумпром», целлюлоза — статья прочитана 120 раз Комментарии