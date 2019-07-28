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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Белорусская целлюлоза неплохо поставляется в Литву
Белорусская сторона планомерно наращивает объемы экспорта целлюлозы. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько на пресс-конференции в Минске 26 июля.
По его словам, оперативные данные говорят о том, что за первое полугодие нынешнего года на внешние рынки поставлено 47700 тонн целлюлозы на 25 миллионов долларов.
География поставок охватывает около 60 стран. При этом из общего объема экспорта в дальнее зарубежье отгружается более 50% продукции.
По объемам продаж наибольший удельный вес из рынков дальнего зарубежья занимает Польша- 32%. Далее идут Китай (16,8%) и Литва (15,5%).
Динамично развиваются поставки на географически отдаленные рынки. В частности, в Китай в 2018 году поставлено продукции на 14,7 миллиона долларов, в аналогичном периоде прошлого года экспорт был всего 290 600 долларов. За 5 месяцев текущего года экспорт в Китай уже составил 20,4 миллиона долларов.
Растет экспорт в Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Израиль и другие страны. На эти рынки поставляются в основном бумага, картон, фанера, древесные плиты, мебель и иная продукция.
Из стран ближнего зарубежья наибольшие объемы отгружаются в Россию (61,2%). На втором месте - Украина (18,2%), на третьей - Казахстан (около 8%).
Василий ГОРОДИН
Категории: экономика, в Беларуси
Ключевые слова: «Беллесбумпром», целлюлоза
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