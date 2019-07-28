В Баку на фестивале Жара состоялась премьера одноименной комедии 🔊 Воспроизвести



26 июля в солнечном и гостеприимном Баку состоялся закрытый премьерный показ самой звездной комедии года – «Жара»!



В дружеской и теплой атмосфере самыми первыми фильм посмотрели Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, Эмин Агаларов с сыном Али, Денис Клявер с женой, Анита Цой, Вадим Верник, Магомед Муртазалиев, Айгюн Кязимова, а также во главе с генеральным продюсером лейбла Zhara Music Bahh Tee артисты EL'MAN, Зомб и Эллаи.



На правах генерального продюсера Эмин Агаларов поприветствовал всех гостей, пожелал отлично провести время в кино и погрузиться в неповторимую атмосферу бакинского лета и закулисную жизнь фестиваля «ЖАРА».



«Идея такой лирической комедии витала в воздухе уже давно. Любой музыкальный фестиваль – это масштабное событие, на которое съезжаются сотни артистов, где всегда кипит бурная закулисная жизнь, которая не видна в телеэфире. Именно об этом мы решили снять художественную романтичную историю с участием не только актеров, но и реальных звезд», - поделился подробностями сюжета Эмин. В дружеской и теплой атмосфере самыми первыми фильм посмотрели Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, Эмин Агаларов с сыном Али, Денис Клявер с женой, Анита Цой, Вадим Верник, Магомед Муртазалиев, Айгюн Кязимова, а также во главе с генеральным продюсером лейбла Zhara Music Bahh Tee артисты EL'MAN, Зомб и Эллаи.На правах генерального продюсера Эмин Агаларов поприветствовал всех гостей, пожелал отлично провести время в кино и погрузиться в неповторимую атмосферу бакинского лета и закулисную жизнь фестиваля «ЖАРА».«Идея такой лирической комедии витала в воздухе уже давно. Любой музыкальный фестиваль – это масштабное событие, на которое съезжаются сотни артистов, где всегда кипит бурная закулисная жизнь, которая не видна в телеэфире. Именно об этом мы решили снять художественную романтичную историю с участием не только актеров, но и реальных звезд», - поделился подробностями сюжета Эмин. Также слово взял автор идеи и продюсер Тимур Джафаров, который возглавил съемочную команду кинокомпании Team Films. Также в креативную команду вошли режиссер Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко и оператор-постановщик Василий Рыжов.



В рамках фестиваля премьеру фильма поддержали Александр Панайотов, Дакота, Глюкоза, Валерия и Иосиф Пригожин, Макс Барских, Яна Чурикова, Сергей Кожевников, Стивен Сигал, Алена Шишкова, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Artik & Asti, Лейла Алиева, Жасмин и многие другие.



Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля «Жара», состоявшегося в июле 2018 года в Баку. Такой выбор локации и времени съемок предоставил создателям фильма уникальную возможность на несколько дней собрать в одном месте всех главных звезд России и Азербайджана — так что количество задействованных в фильме селебрити претендует на рекордное.



В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и многие другие.



Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль «Жара» в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация алкогольных напитков… Среди них есть девушка Даша Стеклова — главная героиня фильма — хедлайнер «Жары», которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале «Отель Элеон» и главных ролях в клипах EMIN`a на песни «Невероятная» и «Wicked Game».



В Баку Дашу вместе с другими звездами-участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой. Компанию в кадре главной героине составили актеры Сергей Чирков и Наиль Абдрахманов, а также блогер Антон Лапенко.



«Мир кино и мир музыки – абсолютно разные стихии, но на съемочной площадке все делалось очень профессионально. А Азербайджан – просто невероятный, очень гостеприимный город», - делится своими впечатлениями о съемках Диана Пожарская.



Самая звездная, зажигательная и романтическая комедия во всех кинотеатрах страны уже с 5-ого сентября, отмечается в пресс-релизе Департамента коммуникаций Crocus Group Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в Европе Ключевые слова: фестиваль, Баку, "Жара" — статья прочитана 113 раз Комментарии