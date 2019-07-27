Конгресс США одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга 🔊 Воспроизвести



Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Об этом свидетельствуют итоги соответствующего голосования, сообщает



Отмечается, что документ позволяет правительству США неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.



В поддержку законопроекта проголосовали 284 конгрессмена, против — 149.



Впоследствии проект рассмотрит сенат Соединённых Штатов.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация и лидеры конгресса достигли договорённости по потолку государственного долга.



Как отмечал глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия», по итогам 2018 года американский госдолг вырос до $22 трлн. Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Об этом свидетельствуют итоги соответствующего голосования, сообщает RT Отмечается, что документ позволяет правительству США неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.В поддержку законопроекта проголосовали 284 конгрессмена, против — 149.Впоследствии проект рассмотрит сенат Соединённых Штатов.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация и лидеры конгресса достигли договорённости по потолку государственного долга.Как отмечал глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия», по итогам 2018 года американский госдолг вырос до $22 трлн. russian.rt.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: США, госдолг, Трамп, табло — статья прочитана 160 раз Комментарии