Дипскандал между Минском и Вильнюсом 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Иван Руднев



МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест из-за вмешательства литовских властей в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования.



Об этом сообщает



Как отмечается, основанием стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствовании. По данным Минска, сделано это было под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности".



В итоге вмешательства Вильнюса белорусская компания, которая полностью подходила под требования и предлагала самые выгодные условия, была исключена из проекта. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест из-за вмешательства литовских властей в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования.Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.Как отмечается, основанием стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствовании. По данным Минска, сделано это было под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности".В итоге вмешательства Вильнюса белорусская компания, которая полностью подходила под требования и предлагала самые выгодные условия, была исключена из проекта. "Аргументы, приведенные литовской стороной…, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере", — говорится в сообщении.



По оценке белорусского внешнеполитического ведомства, такое поведение Вильнюса явно вредит торгово-экономическим отношениям двух стран.



Никаких деталей МИД Белоруссии не привел. Однако, как сообщает местный портал Tut.by, ранее литовские спецслужбы выступили против совместного участия компании KRS из Каунаса и белорусской фирмы "Белтрубопроводстрой" в борьбе за контракт на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей.



Как пишет Tut.by со ссылкой на литовские СМИ, предложение KRS оказалось самым низким по стоимости — около 75 миллионов долларов. Однако оно не прошло "контроль" Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) из-за участия белорусской компании. Как отметил глава KRS Дариюс Вилимас, его выбор пал на "Белтрубопроводстрой" как на возможного партнера в проекте, поскольку белорусская фирма является одним из лучших строителей газопроводов в республиках бывшего СССР.



Кроме KRS заявки на торги за контракт подали четыре альянса литовских компаний и их иностранных партнеров, а также представители Испании и Греции.



Выигравшая тендер компания должна будет проложить трубопровод по литовской территории — от компрессорной станции Яуниунай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Ладзияйском.



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Магистральный газопровод в Польшу (GIPL) на территории Литвы проложит компания прокладки газопроводов Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.



Глава Правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний, вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис подтвердил BNS, что в четверг комиссия позволила газопередающей компании Amber Grid подписать договор с группой во главе с Alvora.



"Разрешено заключить сделку с очень четкими рекомендациями по управлению возможными рисками. Это означает – обеспечить слаженную и своевременную реализацию проекта, чтобы не было различных не стыковок", – сообщил BNS А. Мачюлис.



Alvora, находящаяся в управлении физических лиц, работает в Белоруссии и Калининградской области, где строит здания разного назначения. В этих странах у нее есть дочерние компании Alvora–Bel,Alvora–Balt и "Спецмонтажстрой".



Alvora ранее участвовала в прокладке основных магистральных газопроводов в Литве, а также в прокладке газопровода на Клайпедский терминал сжиженного природного газа.



Каунасская компания KRS подтвердила, что участвовала в конкурсе подрядчика прокладки газопровода вместе с белорусским "Белтрубопроводстрем" и предложила самую низкую цену – около 91 млн евро (с НДС), но она не соответствует критериям национальной безопасности, конкурс также покинула компания HSC Baltic. По данным BNS, в нем также участвовали MT group, испанская Elecnor и греческая J&P-Avax.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал BNS, что договор с победителем конкурса должен быть подписан до осени, а работы по прокладке газопровода ожидается начать в начале октября.



В четверг Amber Grid подписала договор с польской компанией Izostal на сумму 31,9 млн евро (с НДС), в рамках этого договора будут поставлены трубы для литовско-польского газопровода (GIPL).



Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм в Литве будет проложен от от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до литовско-польской границы в Лаздийском районе.



Планируется, что газ по этому соединению начнет поступать в конце 2021 года.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро. Проект GIPL компания Amber Grid реализует совместно с оператором польской системы передачи газа Gaz-System. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: экономика, спорт, в Европе Ключевые слова: протест, конкурс, МИД, нота — статья прочитана 142 раза Комментарии