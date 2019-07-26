Россия примет участие в Олимпиаде-2020 в Токио под своим флагом 🔊 Воспроизвести Источник изображения: Спорт-Экспресс



Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом сообщает



Наличие официального приглашения означает, что Россия сможет сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит в столице Японии под национальным флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, как это было на предыдущих играх в Пхенчхане.



«Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор», — добавили в ОКР.



Летняя Олимпиада-2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа. Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на «Ридус».Наличие официального приглашения означает, что Россия сможет сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит в столице Японии под национальным флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, как это было на предыдущих играх в Пхенчхане.«Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор», — добавили в ОКР.Летняя Олимпиада-2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа. rubaltic.ru Категории: политика, спорт, в мире Ключевые слова: Россия, олимпиада, флаг, приглашение — статья прочитана 167 раз Комментарии