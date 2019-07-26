В ПАСЕ появится представитель Крыма как территории России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Нина Зотина



Переход депутата Госдумы Натальи Поклонской из комитета по госбезопасности в комитет по международным делам – отнюдь не рядовое событие. Новый статус представительницы Крыма в нижней палате российского парламента будет иметь далеко идущие последствия. Понятно, почему этот шаг был предпринят именно сейчас. Но обо всем по порядку



Как известно, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поправки, позволяющие вернуть российской делегации все права (и самое главное — право голоса), которые были отняты у нее в 2014 и 2015 годах. На сегодняшний день Россия присутствует в ПАСЕ как полноценный участник, без каких-либо ограничений. И это самое существенное. Наталья Владимировна уже заявила, что намерена «попробовать себя в межпарламентском сотрудничестве». То есть это прямое указание на то, что будущая роль Поклонской уже окончательно определена — она отправится в Страсбург, и это довольно неприятная новость для Совета Европы. Переход депутата Госдумы Натальи Поклонской из комитета по госбезопасности в комитет по международным делам – отнюдь не рядовое событие. Новый статус представительницы Крыма в нижней палате российского парламента будет иметь далеко идущие последствия. Понятно, почему этот шаг был предпринят именно сейчас. Но обо всем по порядкуКак известно, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поправки, позволяющие вернуть российской делегации все права (и самое главное — право голоса), которые были отняты у нее в 2014 и 2015 годах. На сегодняшний день Россия присутствует в ПАСЕ как полноценный участник, без каких-либо ограничений. И это самое существенное. Наталья Владимировна уже заявила, что намерена «попробовать себя в межпарламентском сотрудничестве». То есть это прямое указание на то, что будущая роль Поклонской уже окончательно определена — она отправится в Страсбург, и это довольно неприятная новость для Совета Европы.



Не знаю, кто является автором этой эффектной и травмоопасной для европейцев комбинации, но готов предположить, что не самым последним человеком, приложившим руку к этому ко всему прочему еще и весьма остроумному демаршу, является председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Предстоящий скандал — а он вне всякого сомнения разразится — играет на руку России, поскольку вновь актуализирует тему Крыма, из-за которого на российскую делегацию в 2014 и 2015 гг. были наложены так называемые большие санкции. То есть мы имеем дело со своего рода кольцевой композицией. Делегацию вернули, но в целом оценка действий России осталась прежней — ПАСЕ продолжает считать крымские события аннексией.



Теперь же сам Крым в качестве российской территории заявляется в ассамблею, чтобы объявить о своем свободном волеизъявлении. Экстравагантность Поклонской, не раз подводившая депутата, в Страсбурге будет восприниматься совершенно иначе. Наталья Владимировна как человек предельно искренний (и так оцениваемый со стороны), конечно же, попытается объяснить господам европейцам, что жители Крыма проголосовали в полном соответствии с собственными представлениями о судьбе земли, которая является их родиной.



Существует, конечно, вероятность того, что будет предпринята попытка воспрепятствовать работе Поклонской, но тогда Москва без малейшего промедления вновь отзовет свою делегацию. Так что история обещает быть очень интересной.



Господа украинцы, приостановившие свою работу на время летней сессии, могут в знак протеста проигнорировать и следующую, поскольку речь, с их точки зрения, пойдет о совсем уже вопиющем попрании прав Украины на сохранение своей территориальной целостности. А там уже недалеко и до отзыва Киевом своей депутатской группы. Точно угадать, как будут развиваться события, сейчас невозможно. Но совершенно точно будет крайне интересно.



Автор: Андрей Бабицкий для Проблема заключается в том, что, признав право Поклонской участвовать в работе ПАСЕ, депутаты формально легитимизируют Крым как часть России. Нет, это, конечно, не полноценное признание, а прелюдия к нему. Еще в июне члены российской делегации заявили, что в случае любого ущемления прав России они в полном составе покинут организацию. Поэтому появление в Страсбурге Натальи Поклонской может стать второй частью Марлезонского балета. Уже понятно, представители каких именно стран встанут грудью на защиту целостности Украины, которая с появлением госпожи крымского прокурора в стенах ассамблеи будет грубо попрана.Не знаю, кто является автором этой эффектной и травмоопасной для европейцев комбинации, но готов предположить, что не самым последним человеком, приложившим руку к этому ко всему прочему еще и весьма остроумному демаршу, является председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Предстоящий скандал — а он вне всякого сомнения разразится — играет на руку России, поскольку вновь актуализирует тему Крыма, из-за которого на российскую делегацию в 2014 и 2015 гг. были наложены так называемые большие санкции. То есть мы имеем дело со своего рода кольцевой композицией. Делегацию вернули, но в целом оценка действий России осталась прежней — ПАСЕ продолжает считать крымские события аннексией.Теперь же сам Крым в качестве российской территории заявляется в ассамблею, чтобы объявить о своем свободном волеизъявлении. Экстравагантность Поклонской, не раз подводившая депутата, в Страсбурге будет восприниматься совершенно иначе. Наталья Владимировна как человек предельно искренний (и так оцениваемый со стороны), конечно же, попытается объяснить господам европейцам, что жители Крыма проголосовали в полном соответствии с собственными представлениями о судьбе земли, которая является их родиной.Существует, конечно, вероятность того, что будет предпринята попытка воспрепятствовать работе Поклонской, но тогда Москва без малейшего промедления вновь отзовет свою делегацию. Так что история обещает быть очень интересной.Господа украинцы, приостановившие свою работу на время летней сессии, могут в знак протеста проигнорировать и следующую, поскольку речь, с их точки зрения, пойдет о совсем уже вопиющем попрании прав Украины на сохранение своей территориальной целостности. А там уже недалеко и до отзыва Киевом своей депутатской группы. Точно угадать, как будут развиваться события, сейчас невозможно. Но совершенно точно будет крайне интересно.Автор: Андрей Бабицкий для УКРАИНА.РУ ukraina.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: ПАСЕ, Крым, признание, Поклонская — статья прочитана 248 раз Комментарии