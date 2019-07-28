Александр Панайотов: музыка ко мне приходит из космоса 🔊 Воспроизвести С 15 лет Александр Панайотов начал выступать на различных конкурсах. В 2003 году занял второе место в телеконкурсе «Народный артист» и подписал семилетний контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. В 2016 году стал финалистом музыкального шоу «Голос» в команде Григория Лепса. Три последних года приезжает на "Славянский базар в Витебске", где корреспонденту "Обзора" и удалось с ним поговорить.



Привезённая из Литвы Витянисом Урбой гитара рекордных размеров была одним из самых излюбленных фонов для фотографий.







- Александр, что Вас связывает со «Славянским базаром»?



- Честно признаться, очень многое. Еще в 2004-м году я познакомился с фестивалем и с тех пор часто сюда приезжал, потом был какой-то перерыв, и вот в последние три года меня снова стали приглашать. - Честно признаться, очень многое. Еще в 2004-м году я познакомился с фестивалем и с тех пор часто сюда приезжал, потом был какой-то перерыв, и вот в последние три года меня снова стали приглашать. - Есть ли какие-то фестивальные истории, какие Вам вспоминаются сейчас особо?



- Однажды Алексей Чумаков спас меня от одного "товарища", который в одном из витебских ресторанов пытался на меня напасть со спины и с ножом. Это, пожалуй, самое-самое.



Ну а если говорить о душе, то очень греет ее то, что всегда здесь собираются исполнители из трех славянских стран и даже шире.



- У Вас на «Славянском базаре-2019» был сольный концерт. По какому критерию Вы сформировали программу?



- Отобрал в нее все лучшее, что у меня появилось за последнее время. Музыканты, которые меня в Витебске сопровождали, на самом деле, - одни из лучших в стране.



- Что-то в этом году Вы увезли с фестиваля?



- Кроме впечатлений - ничего. Хотя мои поклонники подарили мне килограммов 20 фруктов. Не знаю, что теперь с ними делать.



- В свое время Вас идентифицировали с проектом "Народный артист". Какие воспоминания сохранились о том времени?



- «Проект «Народный артист» был уникальным и живым. С Алексеем Чумаковым, Алексеем Гомоном мы дружны до сих пор. Там были замечательные члены жюри, такие как Лариса Долина.



- Можете ли Вы поделиться секретом написания успешных песен?



- Что касается меня, музыка ко мне приходит из космоса. И если я чувствую, что она пришла, то надо обязательно дать ей выход.



Кроме того, отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что однажды мы с Григорием (Лепсом - ред.) решили? что надо исполнять мне произведения и других авторов. Решили потому, что, как при производстве, например, одежды, бывают случаи, что глаз замыливается, и надо, чтобы был посторонний взгляд, так и при написании песен тоже.



- Думали ли сниматься в кино?



- Хотелось бы сняться, но не съемки ради съемок чтобы были, а чтобы были хорошие съемки у хорошего режиссера.



- Какими качествами должен обладать настоящий артист?



- Хороший вопрос… Артист должен уважать место, на котором он находится, его деятельность не должна превращаться в наживу, в жажду денег. Если ты артист, ты должен уважать свой культурный уровень.



- Не так давно стало известно, что Вы женаты…



- Три года назад мы поженились, причем сделали это даже тайком от родственников.



Но не так давно был выпущен клип, в котором снялась моя супруга, и дабы пресечь все домыслы и догадки, мы решили открыть нашу тайну.



К тому же моя супруга - мой директор…



- Как складываются Ваши отношения с Григорием Лепсом?



- Григория многие считают очень неоднозначным человеком, но с другой стороны, я знаю, что он - мягкий и чуткий человек.



Если кто-то его видел в гневе, то знает, что в таком состоянии ему лучше на глаза не попадаться.



Хочу также сказать о нем, что когда-то после краха моих отношений с предыдущим продюсером Григорий сделал мне шаг навстречу, и сделал все, чтобы меня завоевать. И завоевал.







- В Вашей жизни было очень много конкурсов. Скажите, пожалуйста, в связи с этим, каково Ваше отношение к удачам-неудачам?



- Я с 15 лет участвую в вокальных конкурсах. Хочется, конечно, всегда на них побеждать. Но именно на конкурсах, именно благодаря конкурсам у меня и сформировался иммунитет к поражениям. Это мой внутренний стержень. Это помогло мне не потеряться в годы забвения и помогло потом вернуться на сцену. Вернулся на сцену я, кстати, перешагнув через свои какие-то амбиции.



- О чем Вы мечтали в детстве?



- Всегда мечтал быть певцом. Никто не верил тогда в то, что у меня это получится. Но это у меня получилось!



- Есть ли у Вас стилист?



- Нет, я всё в этом плане делаю сам.



- Раньше Вы были чуть ниже и чуть толще…



- Занимаюсь спортом!



Вы знаете, сцена - это тоже спорт. Килограмма два-три за концерт я сбрасываю.



Хотя я, честно признаться, очень люблю поесть, и мама моя-повар.



- Говорят, что Вы учитесь у Ларисы Долиной. Это правда?



- Да, это правда. Получилось однажды так, что мы с ней за кулисами разговорились, я ей рассказал про то, что у меня нет законченного образования, и она меня пригласила, и вот я учусь…



- Какой она педагог?



- Замечательный: строгий и справедливый. Когда надо - она всегда поддержит.



Хочу также сказать, что вопреки расхожему мнению о том, что часто гастролирующие известные люди если где-то преподают, то лишь числятся в учебном заведении ради галочки, то она - нет. Она живет муторной жизнью учебного заведения, реально занимается с каждым учеником.



- Что у Вас звучит в наушниках?



-А всё! Я меломан.



- Можете ли Вы вспомнить самую большую небылицу о Вас в желтой прессе?



- О том, что я стану донором отца Любы Успенской.



- Хочется ли Вам детей?



- Конечно! Сейчас я понимаю, что мне уже 35 и, может быть, я где-то уже и опоздал. Василий ГОРОДИН Категории: культура Ключевые слова: Александр Панайотов — статья прочитана 144 раза Комментарии