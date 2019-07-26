Загрузка... Убивайте их: «русские лососи» вторглись в Норвегию 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Куденко



Как известно, под водой границ не видно. «Русский лосось» то приходит в Норвегию, то уходит, но сейчас его нашествие, похоже, достигло рекордных масштабов. Убивайте эту рыбу, призывают норвежские специалисты. Чем им не угодила отборная горбуша из соседней страны? Как объясняет «Дагбладет», эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды.



"Русский лосось" то приходил, то уходил с 1950-х годов, но сейчас его нашествие, похоже, достигло рекордных масштабов. Как известно, под водой границ не видно.



Когда Советский Союз впервые в 1950-х годах интродуцировал горбушу в реки Кольского полуострова, предполагалось, что эта рыба станет ресурсом.



Вместо этого рыба семейства лососевых родом из Тихого океана стала чумой и напастью не только в России, но и во многих частях Северной Европы. "Русский лосось" то приходил, то уходил с 1950-х годов, но сейчас его нашествие, похоже, достигло рекордных масштабов. Как известно, под водой границ не видно.Когда Советский Союз впервые в 1950-х годах интродуцировал горбушу в реки Кольского полуострова, предполагалось, что эта рыба станет ресурсом.Вместо этого рыба семейства лососевых родом из Тихого океана стала чумой и напастью не только в России, но и во многих частях Северной Европы.



Ожидаются сотни



«Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 „русских лососей"», — рассказал житель Киркенеса Эйстейн Хансен (Øystein Hansen) газете Dagbladet.



Он участвует в работе Ассоциации охотников и рыболовов Сёр-Варангера, которая поставила ловушку на лосося на реке Карпэльва километрах в 20 к востоку от Киркенеса, неподалеку от норвежско-российской границы. Здесь и проходит линия фронта норвежской борьбы против российского «вторжения».



Местная ассоциация охотников и рыболовов по договору с руководителем округа следит за четырьмя реками в Восточном Финнмарке. Карпэльва — одна из них.



Ассоциация опасается, что в этом году в реку придет гораздо больше горбуши, и занесенная в черный список лососевая рыба повторит свой исторический рекорд, зафиксированный в 2017 году.



«У нас впереди очень большая работа, потому что этот вид тут крайне нежелателен», — говорит Хансен.



Призывают убивать



Его поддерживают эксперты. Эва Турстад (Eva Thorstad), исследовательница Норвежского научно-исследовательского института естественных наук и профессор Университета Тромсё, относится к распространению «русского лосося» в Норвегии отрицательно.



«Они могут просто-напросто вытеснить нашего собственного лосося и стать проблемой», — говорит Турстад.



По ее словам, жизненный цикл горбуши длится строго два года, и все особи погибают после нереста. Этот лосось может очень обильно размножиться, так что есть риск, что он и после смерти продолжит доставлять неприятности.



«Проблема в том, что по осени они лежат и гниют в реках. Так реки получают дополнительные питательные вещества, но когда их слишком много, это уже нехорошо», — объясняет Турстад.



Поэтому горбуша попала в так называемый черный список чужеродных видов, угрожающих норвежскому биоразнообразию. А мнение ученых и властей однозначно.



«Убивайте их», — призывает Турстад.



Множество популяций



Еще в 1960-х годах норвежские рыбаки периодически вылавливали «русского лосося» в своих водах, но популяции, которые СССР выпускал в северные реки в 1950-е годы, вероятно, не смогли приспособиться к новому климату, рассказывает Турстад.



Когда в 1978 году советские ученые перестали заниматься интродукцией, горбуша тоже исчезла.



Но потом Советский Союз решил использовать горбушу из рек, впадающих в северную часть Тихого океана. Эта горбуша прекрасно прижилась в реках Белого моря, на Кольском полуострове и долгое время часто попадалась в некоторых районах Финнмарка.



Хотя россияне еще в 2000 году прекратили выпускать в реки новых горбуш, их улов на северо-западе России только вырос. После 2000 года в России ежегодно вылавливают в среднем в два раза больше горбуши по сравнению с прежними годами, рассказывает Турстад.



Опасаются нового рекорда



В 2017 году горбушу обнаружили в более сотни рек по всей Норвегии. Всего, по информации Норвежского научно-исследовательского института естественных наук, было поймано 6390 «русских лососей».



Более тысячи «русских лососей» выловили из одной только реки Вестерэльва в Финнмарке. Горбушу ловили и во многих других местах, например, на юге Норвегии, в Дании и в Великобритании.



В 2017 году норвежские ученые очень удивились, обнаружив, насколько разрослась популяция и как далеко она распространилась.



«А в этом году проблема еще масштабнее, чем в 2017-м. В тех реках, куда они добрались еще в 2017 году, лососей стало больше, а ведь сейчас еще только начало сезона», — говорит Руне Муладаль (Rune Muladal), биолог и специалист по пресной воде, руководитель компании «Природные услуги на Севере».



Он опасается, что нынешнее вторжение окажется еще масштабнее, чем в рекордный 2017 год.



«Можно ожидать, что их число еще увеличится в ближайшие две недели, и мы опасаемся, что во многих реках горбуши станет больше, чем обычного местного лосося, особенно на севере», — говорит Муладаль.



Помогают ученым



Рыболовная ловушка Ассоциации охотников и рыболовов Сёр-Варангера, установленная в Карпэльве, не только помогает сократить популяцию горбуши, но и помогает изучать рыбу, рассказывает Рольф Колльстрём (Rolf Kollstrøm), глава рыболовного комитета Ассоциации.



Добровольцы, руководящие этой работой, обеспечивают образцами тканей и ДНК Норвежский институт биоэкономики и Ветеринарный институт, а в Норвежский научно-исследовательский институт естественных наук отправляют чешую.



Институт биоэкономики с помощью проб определяет, в какой реке рыба появилась на свет, научно-исследовательский институт естественных наук следит за масштабами «вторжения», а Ветеринарный институт выясняет, не переносит ли рыба, например, паразитов, которые могут быть губительны для местных видов, рассказывает Колльстрём.



«В 2017 году мы были очень удивлены, а сейчас еще и сильно обеспокоены, поскольку пока не можем предсказать последствий», — говорит Колльстрём.



Опасения, которые поддерживает и исследовательница Турстад, сводятся к тому, что горбуша вытеснит атлантического лосося, морскую форель и гольца из их обычных мест обитания.



Когда Хансен с внуком в выходные выловили в Карпэльве 20 горбуш, ветеринар Майя Круусе (Maja Kruuse) подъехала туда, чтобы взять пробы.



«Мы не так уж много знаем о горбуше и о том, что она переносит. Поэтому важно брать пробы», — объясняет она.



Она берет пробы по заданию Ветеринарного института, у которого есть проект, посвященный горбуше. Всего сотрудники института собираются проанализировать пробы, взятые у 60 рыб. Круусе надеется в течение недели добыть пробы еще с 40 «русских лососей».



Просят о помощи



Колльстрём хвалит региональные власти Финнмарка за то, что они в этом году сделали все возможное, чтобы подготовиться.



Он сообщает, что Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера получила денежное пособие и продолжит работу, но признает, что этого, вероятно, недостаточно.



«Здесь, на севере, мы ведем эффективную совместную работу, но, как мы видим, проблема обостряется раз в два года, так что нам не справиться с ней одними лишь силами добровольцев. Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением», — говорит Колльстрём.



По словам Колльстрёма, Ассоциация охотников и рыболовов Финнмарка сообщила своей материнской организации о необходимости оказать давление на государственные власти.



«В 2017 году кульминацию процесса зафиксировали именно в это время года. Сейчас мы напряженно следим за развитием событий», — говорит Колльстрём.



Автор: Йеспер Нордаль Финсвеен (Jesper Nordahl Finsveen) для Dagbladet, Норвегия, перевод В Финнмарке жители называют распространение горбуши настоящим «вторжением».«Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 „русских лососей"», — рассказал житель Киркенеса Эйстейн Хансен (Øystein Hansen) газете Dagbladet.Он участвует в работе Ассоциации охотников и рыболовов Сёр-Варангера, которая поставила ловушку на лосося на реке Карпэльва километрах в 20 к востоку от Киркенеса, неподалеку от норвежско-российской границы. Здесь и проходит линия фронта норвежской борьбы против российского «вторжения».Местная ассоциация охотников и рыболовов по договору с руководителем округа следит за четырьмя реками в Восточном Финнмарке. Карпэльва — одна из них.Ассоциация опасается, что в этом году в реку придет гораздо больше горбуши, и занесенная в черный список лососевая рыба повторит свой исторический рекорд, зафиксированный в 2017 году.«У нас впереди очень большая работа, потому что этот вид тут крайне нежелателен», — говорит Хансен.Его поддерживают эксперты. Эва Турстад (Eva Thorstad), исследовательница Норвежского научно-исследовательского института естественных наук и профессор Университета Тромсё, относится к распространению «русского лосося» в Норвегии отрицательно.«Они могут просто-напросто вытеснить нашего собственного лосося и стать проблемой», — говорит Турстад.По ее словам, жизненный цикл горбуши длится строго два года, и все особи погибают после нереста. Этот лосось может очень обильно размножиться, так что есть риск, что он и после смерти продолжит доставлять неприятности.«Проблема в том, что по осени они лежат и гниют в реках. Так реки получают дополнительные питательные вещества, но когда их слишком много, это уже нехорошо», — объясняет Турстад.Поэтому горбуша попала в так называемый черный список чужеродных видов, угрожающих норвежскому биоразнообразию. А мнение ученых и властей однозначно.«Убивайте их», — призывает Турстад.Еще в 1960-х годах норвежские рыбаки периодически вылавливали «русского лосося» в своих водах, но популяции, которые СССР выпускал в северные реки в 1950-е годы, вероятно, не смогли приспособиться к новому климату, рассказывает Турстад.Когда в 1978 году советские ученые перестали заниматься интродукцией, горбуша тоже исчезла.Но потом Советский Союз решил использовать горбушу из рек, впадающих в северную часть Тихого океана. Эта горбуша прекрасно прижилась в реках Белого моря, на Кольском полуострове и долгое время часто попадалась в некоторых районах Финнмарка.Хотя россияне еще в 2000 году прекратили выпускать в реки новых горбуш, их улов на северо-западе России только вырос. После 2000 года в России ежегодно вылавливают в среднем в два раза больше горбуши по сравнению с прежними годами, рассказывает Турстад.В 2017 году горбушу обнаружили в более сотни рек по всей Норвегии. Всего, по информации Норвежского научно-исследовательского института естественных наук, было поймано 6390 «русских лососей».Более тысячи «русских лососей» выловили из одной только реки Вестерэльва в Финнмарке. Горбушу ловили и во многих других местах, например, на юге Норвегии, в Дании и в Великобритании.В 2017 году норвежские ученые очень удивились, обнаружив, насколько разрослась популяция и как далеко она распространилась.«А в этом году проблема еще масштабнее, чем в 2017-м. В тех реках, куда они добрались еще в 2017 году, лососей стало больше, а ведь сейчас еще только начало сезона», — говорит Руне Муладаль (Rune Muladal), биолог и специалист по пресной воде, руководитель компании «Природные услуги на Севере».Он опасается, что нынешнее вторжение окажется еще масштабнее, чем в рекордный 2017 год.«Можно ожидать, что их число еще увеличится в ближайшие две недели, и мы опасаемся, что во многих реках горбуши станет больше, чем обычного местного лосося, особенно на севере», — говорит Муладаль.Рыболовная ловушка Ассоциации охотников и рыболовов Сёр-Варангера, установленная в Карпэльве, не только помогает сократить популяцию горбуши, но и помогает изучать рыбу, рассказывает Рольф Колльстрём (Rolf Kollstrøm), глава рыболовного комитета Ассоциации.Добровольцы, руководящие этой работой, обеспечивают образцами тканей и ДНК Норвежский институт биоэкономики и Ветеринарный институт, а в Норвежский научно-исследовательский институт естественных наук отправляют чешую.Институт биоэкономики с помощью проб определяет, в какой реке рыба появилась на свет, научно-исследовательский институт естественных наук следит за масштабами «вторжения», а Ветеринарный институт выясняет, не переносит ли рыба, например, паразитов, которые могут быть губительны для местных видов, рассказывает Колльстрём.«В 2017 году мы были очень удивлены, а сейчас еще и сильно обеспокоены, поскольку пока не можем предсказать последствий», — говорит Колльстрём.Опасения, которые поддерживает и исследовательница Турстад, сводятся к тому, что горбуша вытеснит атлантического лосося, морскую форель и гольца из их обычных мест обитания.Когда Хансен с внуком в выходные выловили в Карпэльве 20 горбуш, ветеринар Майя Круусе (Maja Kruuse) подъехала туда, чтобы взять пробы.«Мы не так уж много знаем о горбуше и о том, что она переносит. Поэтому важно брать пробы», — объясняет она.Она берет пробы по заданию Ветеринарного института, у которого есть проект, посвященный горбуше. Всего сотрудники института собираются проанализировать пробы, взятые у 60 рыб. Круусе надеется в течение недели добыть пробы еще с 40 «русских лососей».Колльстрём хвалит региональные власти Финнмарка за то, что они в этом году сделали все возможное, чтобы подготовиться.Он сообщает, что Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера получила денежное пособие и продолжит работу, но признает, что этого, вероятно, недостаточно.«Здесь, на севере, мы ведем эффективную совместную работу, но, как мы видим, проблема обостряется раз в два года, так что нам не справиться с ней одними лишь силами добровольцев. Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением», — говорит Колльстрём.По словам Колльстрёма, Ассоциация охотников и рыболовов Финнмарка сообщила своей материнской организации о необходимости оказать давление на государственные власти.«В 2017 году кульминацию процесса зафиксировали именно в это время года. Сейчас мы напряженно следим за развитием событий», — говорит Колльстрём.Автор: Йеспер Нордаль Финсвеен (Jesper Nordahl Finsveen) для Dagbladet, Норвегия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в Европе, образование Ключевые слова: рыбалка, Норвегия, лосось, горбуша — статья прочитана 154 раза Комментарии