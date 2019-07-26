Лукашенко: Мы «ни за какие деньги» не прекратим отношения с РФ 🔊 Воспроизвести Фото: twitter.com



Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы, сообщает



"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске.



Он добавил, что в Белоруссии не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.



"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", — подчеркнул Лукашенко.



Он призвал усвоить, что Белоруссия — суверенное государство.



"Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", — заключил Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы, сообщает РИА Новости "Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске.Он добавил, что в Белоруссии не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо."Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", — подчеркнул Лукашенко.Он призвал усвоить, что Белоруссия — суверенное государство."Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", — заключил Лукашенко. РИА Новости Категории: в мире Ключевые слова: Лукашенко — статья прочитана 146 раз Комментарии