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Лукашенко: Мы «ни за какие деньги» не прекратим отношения с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы, сообщает РИА Новости.
"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске.
Он добавил, что в Белоруссии не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.
"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", — подчеркнул Лукашенко.
Он призвал усвоить, что Белоруссия — суверенное государство.
"Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", — заключил Лукашенко.
РИА Новости
Категории: в мире
Ключевые слова: Лукашенко
Комментарии
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26 июля, 21:18
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Без отношений и никаких денег не будет. ;)
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