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Суд: компания City Service должна заплатить Вильнюсу 10, 3 млн евро
Контролируемая концерном Icor компания City Service, которая осуществляла надзор за тепловым хозяйством детских садов и школ Вильнюса, должна заплатить городу 10,3 млн евро, постановил суд. Компания намерена обжаловать решение суда.
Генеральная прокуратура и муниципалитет хотели доказать нарушение общественного интереса – что City Service с 2002 года до 2012 года причинила городу урон на сумму более 20 млн евро.
Вильнюсский окружной суд 16 июля удовлетворил иск частично – City Service должна заплатить муниципалитету половину затребованной суммы.
Муниципалитет сообщил, что в течение 10 лет более 200 детских садов и школ Вильнюса платили за отопление не в соответствии с данными оборудованных в них счетчиков, а согласно определенным формулам, предусмотренным в договорах. Так образовалась разница, превышающая 20 млн евро.
City Service утверждает, что решение суда является необоснованным и что оно расходится с логикой. Компания City Service убеждена, что после того, как она с 2002 года сделала поставки тепла более эффективными, Вильнюс платил за отопление детсадов и школ намного меньше, чем раньше, и было "сэкономлено около 20 млн евро".
Категории: чп и криминал, экономика
Ключевые слова: суд, штраф, City Service
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