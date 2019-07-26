Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Эксперты по экономике полагают, что рост литовской экономики в первом полугодии этого года составил почти 3,5%, а главным двигателем роста по-прежнему был экспорт, показывает проведенный BNS опрос.



Опрос агентством BNS 10 экспертов показал, что прогнозируемые "ножницы" роста валового внутреннего продукта (ВВП) составляют 2,9–4%. 6 из 10-и опрошенных одним из главных факторов роста ВВП назвали экспорт.



"Главный определяющий рост экономики и инвестиции фактор остается прежним – спрос на экспортных рынках", – сказал доцент Факультета экономики и администрирования бизнеса Вильнюсского университета Альгирдас Барткус.



Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис также отмечал устойчивость литовского экспорта к внешним шокам. Эксперты по экономике полагают, что рост литовской экономики в первом полугодии этого года составил почти 3,5%, а главным двигателем роста по-прежнему был экспорт, показывает проведенный BNS опрос.Опрос агентством BNS 10 экспертов показал, что прогнозируемые "ножницы" роста валового внутреннего продукта (ВВП) составляют 2,9–4%. 6 из 10-и опрошенных одним из главных факторов роста ВВП назвали экспорт."Главный определяющий рост экономики и инвестиции фактор остается прежним – спрос на экспортных рынках", – сказал доцент Факультета экономики и администрирования бизнеса Вильнюсского университета Альгирдас Барткус.Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис также отмечал устойчивость литовского экспорта к внешним шокам. "Устойчивость литовских экспортеров даже немного удивляет – их не остановили ни замедление мировой торговли, ни нехватка работников, ни стремительный рост затрат на труд", – сказал Н. Мачюлис.



В числе других факторов, который в первом полугодии толкали литовскую экономику вперед, эксперты назвали сильное внутреннее потребление, строительный сектор и рост инвестиций.



Большинство опрошенных экономистов прогнозирует, что рост ВВП во втором полугодии замедлится – средний прогноз экспертов составляет чуть более 3,1%.



"Есть определенные риски в мировом масштабе, так как существует немало регионов со сложной политической ситуацией, поэтому ориентированному на экспорт бизнесу сложно принять решения о развитии", – сказал профессор ISM Тадас Шапаровас.



По данным Департамента статистики, в первом квартале рост ВВП Литвы составил 3,8%. Между тем Евростат сообщает, что в первом квартале годовой рост экономики Евросоюза составляет 1,5%, в еврозоне – 1,2%.



Первую оценку ВВП за второй квартал Департамент статистики намерен обнародовать во вторник.



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Работающая в Литве с июня 2016 года германская торговая сеть Lidl в прошлом финансовом году, который начинается в марте и заканчивается в феврале следующего года, довела оборот до 368 млн евро – это на 23,5% больше, чем за прошлый финансовый год.



Чистая прибыль компании составила 13,8 млн евро – в 4,1 раза больше, чем в 2017-2018 финансовом году, сообщает Lidl.



Сейчас в Литве действует 44 магазина Lidl. За прошлый финансовый год компания открыла 7 новых магазинов и инвестировала 39 млн евро. Первые 15 магазинов Lidl в Литве были открыты в начале июня 2016 года.



По данным BNS, сейчас сеть развивает более 10 проектов в Литве. Сеть также активно ищет территории для расширения не только в крупных, но и в небольших городах.



100% акций Lidl Lietuva принадлежит германской CE Beteiligungs.



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Правление Банка Литвы (БЛ, центробанк) выдала лицензии предприятия электронных денег предприятиям финансовых технологий (fintech) PCS Transfer и Simplex Payment Services.



PCS Transfer сначала планирует действовать в Литве, а потом и в Германии, Великобритании, Франции и других странах Евросоюза (ЕС), говорится в сообщении БЛ.



Компания предоставляет услугу "мобильного кошелька", которая упрощает расчеты для физических лиц, малых и средних предприятий.



Между тем выданная предприятию Simplex Payment Services лицензия учреждения электронных денег заменит лицензию платежного предприятия, которая была у него до этой поры.



Компания планирует предложить своим клиентам не только платежные услуги (в том числе – переводы денег, обработку получаемых платежей, денежные переводы), но и функциональность счета электронных денег.



Лицензия предоставит предприятиям право тратить электронные деньги и предоставлять платежные услуги, указанные в Законе о платежах.



Акционеры PCS Transfer – граждане США Даниэль Ноутстайн и Донна Митчелл.



Прямой акционер Simplex Payment Services – зарегистрированная в Израиле fintech-компания SimplexCC. Она получила лицензию платежного учреждения в Литве в 2017 году, сейчас, по данным Фонда соцстраха Sodra, у нее 29 наемных работников.



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Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей, общепита и по продаже напитков, за шесть месяцев составили 5,737 млрд евро (без НДС) – на 6,8% больше (в ценах для сравнения), чем в январе-июне 2018 года.



Оборот предприятия общепита и по продаже напитков в этом году составил 386,1 млн евро и, в ценах для сравнения, был на 3,9% больше, чем в январе-июне прошлого года, сообщил Департамент статистики.



Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком, за год увеличился на 3,9% до 2,354 млрд евро, предприятий по торговле непродовольственными товарами – на 9,8% до 2,115 млрд евро, предприятий розничной торговли автомобильным горючим – на 7% до 1,267 млрд евро.



Оборот предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами и мотоциклами, а также предприятий по их ремонту за шесть месяцев составил 2,16 млрд евро.



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Международная транспортная платформа Bolt, предоставляющая услуги райд-шеринга и проката электросамокатов, представит новую услугу в Вильнюсе – прокат электросамокатов.



Это будет вторая платформа после конкурентов City Bee, которая предлагает краткосрочный прокат самокатов.



В связи с быстро растущей популярностью электросамокатов мэрия Вильнюса сейчас рассматривает возможность ввести дополнительные правила и для участников дорожного движения, и для компаний, предоставляющих соответствующие услуги. Например, намечается местами ограничить движение самокатов, их скорость, регламентировать их парковку и пр.



Компания Bolt, позиционирующая себя как одну из крупнейших в Европе платформ по прокату самокатов, уже предоставляет эту услугу в некоторых из 30-и стран своей деятельности. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии