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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литовская пловчиха Р. Мейлутите дисквалифицирована на два года
Завершившей карьеру известной литовской пловчихе Руте Мейлутите вынесен "приговор" Международной федерации плавания (FINA) – за несоблюдение правил допинга она дисквалифицирована на два года.
Сообщается, что Р. Мейлутите нарушила статью Всемирного антидопингового кодекса, по которой трижды в год в указанном месте ее не нашли допинг-контролеры.
22 мая Р. Мейлутите сообщила о своем уходе из спорта. Она была включена в Регистрированный список подлежащих тестированию спортсменов.
В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами Литвы, значащиеся в нем спортсмены обязаны предоставить точную информацию о своем местонахождении и придерживаться соответствующих требований. Эта информация должна быть представлена в Системе антидопингового администрирования и управления.
Р. Мейлутите была недоступна для допинг-контролеров по указанному адресу в течение одного обязательного часа 22 апреля и 19 августа прошлого года, а также 28 марта этого года.
Чемпионкой мира Р. Мейлутите стала в шестнадцать лет, в семнадцать лет она стала первой и единственной пловчихой в истории, которая хотя бы раз победила на всех возможных в то время важнейших международных юношеских чемпионатах по плаванию и чемпионатах для взрослых.
За свою карьеру Р. Мейлутите завоевала на важных международных соревнованиях 20 золотых медалей, 10 серебряных и одну бронзовую.
Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: дисквалификация, Мейлутите, допинг-контроль
География: Литва
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