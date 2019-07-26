Литовская пловчиха Р. Мейлутите дисквалифицирована на два года 🔊 Воспроизвести



Завершившей карьеру известной литовской пловчихе Руте Мейлутите вынесен "приговор" Международной федерации плавания (FINA) – за несоблюдение правил допинга она дисквалифицирована на два года.



Сообщается, что Р. Мейлутите нарушила статью Всемирного антидопингового кодекса, по которой трижды в год в указанном месте ее не нашли допинг-контролеры.



22 мая Р. Мейлутите сообщила о своем уходе из спорта. Она была включена в Регистрированный список подлежащих тестированию спортсменов.



В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами Литвы, значащиеся в нем спортсмены обязаны предоставить точную информацию о своем местонахождении и придерживаться соответствующих требований. Эта информация должна быть представлена в Системе антидопингового администрирования и управления.



Р. Мейлутите была недоступна для допинг-контролеров по указанному адресу в течение одного обязательного часа 22 апреля и 19 августа прошлого года, а также 28 марта этого года.



Чемпионкой мира Р. Мейлутите стала в шестнадцать лет, в семнадцать лет она стала первой и единственной пловчихой в истории, которая хотя бы раз победила на всех возможных в то время важнейших международных юношеских чемпионатах по плаванию и чемпионатах для взрослых.



За свою карьеру Р. Мейлутите завоевала на важных международных соревнованиях 20 золотых медалей, 10 серебряных и одну бронзовую. Завершившей карьеру известной литовской пловчихе Руте Мейлутите вынесен "приговор" Международной федерации плавания (FINA) – за несоблюдение правил допинга она дисквалифицирована на два года.Сообщается, что Р. Мейлутите нарушила статью Всемирного антидопингового кодекса, по которой трижды в год в указанном месте ее не нашли допинг-контролеры.22 мая Р. Мейлутите сообщила о своем уходе из спорта. Она была включена в Регистрированный список подлежащих тестированию спортсменов.В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами Литвы, значащиеся в нем спортсмены обязаны предоставить точную информацию о своем местонахождении и придерживаться соответствующих требований. Эта информация должна быть представлена в Системе антидопингового администрирования и управления.Р. Мейлутите была недоступна для допинг-контролеров по указанному адресу в течение одного обязательного часа 22 апреля и 19 августа прошлого года, а также 28 марта этого года.Чемпионкой мира Р. Мейлутите стала в шестнадцать лет, в семнадцать лет она стала первой и единственной пловчихой в истории, которая хотя бы раз победила на всех возможных в то время важнейших международных юношеских чемпионатах по плаванию и чемпионатах для взрослых.За свою карьеру Р. Мейлутите завоевала на важных международных соревнованиях 20 золотых медалей, 10 серебряных и одну бронзовую. BNS Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: дисквалификация, Мейлутите, допинг-контроль География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии