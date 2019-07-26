Праздник гамбургеров 🔊 Воспроизвести







25 июля в Вильнюсе, во дворе Литовского музея театра и кино (ул. Вильняус, 41), прошёл ежегодный однодневный фестиваль гамбургеров «Vilnius Burger Fest».



Для многих жителей Вильнюса четверг стал настоящим «праздником живота». Манящий запах свежепожаренного мяса и сочный вид гамбургера мало кого может оставить равнодушным.



Кто-то целенаправленно шёл на праздник, а кого-то запахом заманило. Похоже, гамбургер становится всё популярнее, и каждый год в нашей стране появляется всё больше вариантов его приготовления.



Каждый год на вильнюсском фестивале подаётся примерно 7 тысяч гамбургеров. В этом году их любителям предложили 30 разновидностей.



Помимо классических вариантов с мясной котлетой, повара представили гамбургеры вегетарианские, с продуктами острой мариновки и долгого копчения. В составе некоторых можно было найти даже бананы и мёд. Для многих жителей Вильнюса четверг стал настоящим «праздником живота». Манящий запах свежепожаренного мяса и сочный вид гамбургера мало кого может оставить равнодушным.Кто-то целенаправленно шёл на праздник, а кого-то запахом заманило. Похоже, гамбургер становится всё популярнее, и каждый год в нашей стране появляется всё больше вариантов его приготовления.Каждый год на вильнюсском фестивале подаётся примерно 7 тысяч гамбургеров. В этом году их любителям предложили 30 разновидностей.Помимо классических вариантов с мясной котлетой, повара представили гамбургеры вегетарианские, с продуктами острой мариновки и долгого копчения. В составе некоторых можно было найти даже бананы и мёд.



Бросается в глаза то, что в этом году ко многим гамбургерам прилагаются перчатки, причём разных расцветок.



В этом году праздник сопровождался хорошей погодой. На фестивале собирались представители всех поколений – от малышей в колясках до людей старшего возраста. Так как сидячие места постоянно были заняты, многие находили выход рядом - в сидении на лужайке.



Спустя час после открытия фестиваля весь двор ожил от наплыва гурманов. К слову, не все желающие смогли туда попасть в этот день. Возможно, один день – это уже мало?



Фото автора



Средняя цена кулинарного шедевра - 6-7евро. И если в прошлом году кто-то возмущался, то в этом такая цена большинством посетителей уже принимается за норму.Бросается в глаза то, что в этом году ко многим гамбургерам прилагаются перчатки, причём разных расцветок.В этом году праздник сопровождался хорошей погодой. На фестивале собирались представители всех поколений – от малышей в колясках до людей старшего возраста. Так как сидячие места постоянно были заняты, многие находили выход рядом - в сидении на лужайке.Спустя час после открытия фестиваля весь двор ожил от наплыва гурманов. К слову, не все желающие смогли туда попасть в этот день. Возможно, один день – это уже мало? Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: гамбургер, «Vilnius Burger Fest» — статья прочитана 182 раза Комментарии