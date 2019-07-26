Власти Польши пригласят Путина 🔊 Воспроизвести



Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.



Об этом он заявил в эфире Польского радио, сообщает



«На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории», — цитирует его ТАСС.



Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года. Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.Об этом он заявил в эфире Польского радио, сообщает RT «На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории», — цитирует его ТАСС.Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года. Ранее вице-премьер польского правительства Яцек Сасин рассказал, почему было принято решение не приглашать Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.



«Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — цитирует РИА Новости Сасина.



В марте замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха заявлял, что на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, были приглашены лишь страны — члены ЕС и «Восточного партнёрства».



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны. russian.rt.com Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: война, Путин, Освенцим, мероприятия География: Польша — статья прочитана 110 раз Комментарии