Литва – хозяйка чемпионата мира 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt



Не так уж часто в нашей стране проходят спортивные форумы самого высокого – мирового – ранга, а уж чемпионат мира по футболу – это вообще что из области совершенно ненаучной фантастики.



Между тем в следующем году Литва примет такой чемпионат. Но! Речь в данном случае идёт об одной из разновидностей большого футбола – футбола в зале, официально именуемого нынче как футзал.



Недавно в Вильнюсе, в офисе Литовской федерации футбола (ЛФФ), были представлены планы организаторов этого турнира и процесс подготовки национальной сборной.



Во время конференции-дискуссии новостями с журналистами поделились генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс, главный тренер национальной сборной Евгений Ривкин и капитан сборной страны по футзалу Юстинас Загурскас. Между тем в следующем году Литва примет такой чемпионат. Но! Речь в данном случае идёт об одной из разновидностей большого футбола – футбола в зале, официально именуемого нынче как футзал.Недавно в Вильнюсе, в офисе Литовской федерации футбола (ЛФФ), были представлены планы организаторов этого турнира и процесс подготовки национальной сборной.Во время конференции-дискуссии новостями с журналистами поделились генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс, главный тренер национальной сборной Евгений Ривкин и капитан сборной страны по футзалу Юстинас Загурскас. Э.Станкявичюс сообщил, что Литву не так давно уже в третий раз посетили инспекторы из ФИФА, интересовавшиеся, как у нас идёт подготовка к проведению мирового футзального первенства. К слову, гости побывали в пяти городах, хотя, скорее всего, игры турнира пройдут не во всех из них, поскольку инспекторы по итогам визита должны были дать именно комплексную оценку городам-претендентам. Если же по части современных спортивных арен в Литве после Евробаскета - 2011 проблем нет, то вот нужное количество отелей, отвечающих высоким требованиям ФИФА, есть не во всех крупных городах Литвы. А в ФИФА убеждены, что все участники турнира должны жить в одинаково комфортных условиях.



Вполне вероятно, что представители ФИФА в конечном итоге сократят список городов чемпионата мира по футзалу – 2020 до трёх, оставив в нём только Вильнюс, Каунас и Клайпеду.



Евгений Ривкин, приступивший к обязанностям главного тренера футзальной сборной в ноябре 2017 года, признал, что наша национальная команда по спортивным критериям никак не попала бы на самый престижный футзальный турнир в мире, но, воспользовавшись правом хозяйки чемпионата, Литва может поднять этот вид спорта у себя в стране на совершенно иной, гораздо более высокий уровень.



Но пока нужно сосредоточиться на гораздо более прозаичной задаче: найти и подготовить 12 игроков, за игру которых стране не было бы стыдно в будущем году. А это не так-то просто, поскольку футзал в Литве не является профессиональным видом спорта. Но центр подготовки национальной сборной, специально для этого созданный в Каунасе, должен во многом решить эту проблему.



В конце сентября – начале октября литовская сборная отправится на представительный турнир в Китае, где, как ожидается, сыграет со сборными Марокко, Китая и Малайзии, командами очень высокого (особенно по сравнению с литовской командой) уровня. Потом предполагаются игры со сборной Украины и на Кубок Балтии. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: футбол, чемпионат мира, футзал — статья прочитана 112 раз Комментарии