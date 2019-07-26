В разгар медового лета 🔊 Воспроизвести







Возможность для жителей Литвы посетить по электронной визе Калининградскую область стала замечательным подарком для тех, кто интересуется жизнью соседей, кто хотел бы поддерживать с ними связи, которые нынче называются гуманитарными. Тем более, что поводов для этого предостаточно.



Так, недавно в городе Зеленоградск, расположенном фактически на территории национального парка «Куршская коса», состоялся красочный и масштабный Праздник мёда. Хотя это был, скорее, праздник истории быта, ремёсел, культуры.



На огромной территории была воссоздана «деревни викингов» времён их набегов на куршей (гуманитарные связи соседей с тех времён, как мы видим, претерпели значительные изменения), с защитными стенами, бойницами, сторожевыми вышками, домами и мастерскими. Именно здесь проходило главное торжество и ярмарка ремёсел и искусства с народными гуляниями и конкурсами. Так, недавно в городе Зеленоградск, расположенном фактически на территории национального парка «Куршская коса», состоялся красочный и масштабный Праздник мёда. Хотя это был, скорее, праздник истории быта, ремёсел, культуры.На огромной территории была воссоздана «деревни викингов» времён их набегов на куршей (гуманитарные связи соседей с тех времён, как мы видим, претерпели значительные изменения), с защитными стенами, бойницами, сторожевыми вышками, домами и мастерскими. Именно здесь проходило главное торжество и ярмарка ремёсел и искусства с народными гуляниями и конкурсами.



С праздником поздравил присутствующих и депутат Государственной думы России Александр Пятикоп.



Значимым акцентом программы «медового» гуляния, вместившего в себя мастерскую травницы, гадания на рунах, проведение мастер-классов и многое другое, стал и подарок гостей из Литвы, открывших здесь международную выставку «Балтийская жемчужина», организованную по итогом плэнера в Неринге (куратор Валерий Серёгин). «Обзор» рассказывал об этом плэнере и выставке на страницах газеты и на сайте www.obzor.lt.











Помощь в организации выставки оказало и Генеральное Консульство РФ в Клайпеде, представители которого так же присутствовали на празднике, а консул Сергей Соловьев выступил с приветственным словом.



На праздник россияне также пригласили соседей из самоуправления Неринги, из Центра культуры им. Резы, что в Юодкранте, - Арунаса Балну, Аушру Микилене, а также почётного консула Белоруссии в Литве Николая Логвина.



Все шесть часов праздника пролетели незаметно и вкусно. А в завершение праздника комиссия, в состав которой входили директор Музея «Куршская коса» А.Калина, секретарь Союза русских литераторов и художников Литвы «РАРОГ» В.Серёгин, а также руководители художественных коллективов, выступавших на празднике с большим трудом, но всё-таки определили лучшего пчеловода Калининградской области.



- Это нужные людям, хорошие, добрые праздники, которые стирают границы и объединяют людей, подчеркивая лишний раз, что у нас общая культура, общая история, общие интересы. Нам делить нечего. Хочется сказать устроителям праздника огромное Спасибо и выразить надежду, что в будущем круг приглашённых будет только расти, - сказал корреспонденту «Обзора» Валерий Серёгин по возвращению в Вильнюс.



Фото предоставлено Ольгой Большаковой, пресс-секретарём ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»



Такое масштабное событие подготовили работники музея «Куршская коса» Анастасия Скребцова, Евгения Калашникова, впрочем, по их словам, трудился весь коллектив во главе с директором Анатолием Анатолиевичем Калиной, который, к слову, и открыл праздник.С праздником поздравил присутствующих и депутат Государственной думы России Александр Пятикоп.Значимым акцентом программы «медового» гуляния, вместившего в себя мастерскую травницы, гадания на рунах, проведение мастер-классов и многое другое, стал и подарок гостей из Литвы, открывших здесь международную выставку «Балтийская жемчужина», организованную по итогом плэнера в Неринге (куратор Валерий Серёгин). «Обзор» рассказывал об этом плэнере и выставке на страницах газеты и на сайте www.obzor.lt.Помощь в организации выставки оказало и Генеральное Консульство РФ в Клайпеде, представители которого так же присутствовали на празднике, а консул Сергей Соловьев выступил с приветственным словом.На праздник россияне также пригласили соседей из самоуправления Неринги, из Центра культуры им. Резы, что в Юодкранте, - Арунаса Балну, Аушру Микилене, а также почётного консула Белоруссии в Литве Николая Логвина.Все шесть часов праздника пролетели незаметно и вкусно. А в завершение праздника комиссия, в состав которой входили директор Музея «Куршская коса» А.Калина, секретарь Союза русских литераторов и художников Литвы «РАРОГ» В.Серёгин, а также руководители художественных коллективов, выступавших на празднике с большим трудом, но всё-таки определили лучшего пчеловода Калининградской области.- Это нужные людям, хорошие, добрые праздники, которые стирают границы и объединяют людей, подчеркивая лишний раз, что у нас общая культура, общая история, общие интересы. Нам делить нечего. Хочется сказать устроителям праздника огромное Спасибо и выразить надежду, что в будущем круг приглашённых будет только расти, - сказал корреспонденту «Обзора» Валерий Серёгин по возвращению в Вильнюс. Инф. «Обзора» Категории: в России Ключевые слова: Калининградская область, Валерий Серёгин, электронная виза, Зеленоградск, Праздник мёда, «Балтийская жемчужина» — статья прочитана 93 раза Комментарии