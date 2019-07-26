|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. В Верховную раду проходят пять партий, сообщает RT.
«Слуга народа» набирает 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.
Ранее сообщалось, что состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля.
russian.rt.com
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|