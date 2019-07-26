ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду 🔊 Воспроизвести



Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. В Верховную раду проходят пять партий, сообщает



«Слуга народа» набирает 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.



Ранее сообщалось, что состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%.



Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.



Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. В Верховную раду проходят пять партий, сообщает RT «Слуга народа» набирает 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.Ранее сообщалось, что состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%.Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. russian.rt.com Категории: общество, политика Ключевые слова: выборы, Рада, мандаты География: Украина — статья прочитана 174 раза Комментарии