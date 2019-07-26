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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой
Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с российским боксером Максимом Дадашевым, после которого тот скончался, сообщает ИА REGNUM.
«Мне не нужен этот чек». Такими были первые слова Матиаса», — рассказал его представитель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Матиасом и Дадашевым состоялся в США 19 июля. Пуэрториканец одержал победу техническим нокаутом — бой в 11-м раунде остановила команда Дадашева.
Сразу после поединка состояние Дадашева резко ухудшилось — боксер потерял сознание и был доставлен в больницу. Там у него диагностировали отек мозга и сделали трепанацию черепа для удаления гематомы. Через несколько дней он умер не приходя в сознание. У Дадашева осталась жена и маленький сын.
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