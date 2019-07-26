Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой 🔊 Воспроизвести Фото: obozrevatel.com



Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с российским боксером Максимом Дадашевым, после которого тот скончался, сообщает



«Мне не нужен этот чек». Такими были первые слова Матиаса», — рассказал его представитель.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Матиасом и Дадашевым состоялся в США 19 июля. Пуэрториканец одержал победу техническим нокаутом — бой в 11-м раунде остановила команда Дадашева.



Сразу после поединка состояние Дадашева резко ухудшилось — боксер потерял сознание и был доставлен в больницу. Там у него диагностировали отек мозга и сделали трепанацию черепа для удаления гематомы. Через несколько дней он умер не приходя в сознание. У Дадашева осталась жена и маленький сын. Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с российским боксером Максимом Дадашевым, после которого тот скончался, сообщает ИА REGNUM «Мне не нужен этот чек». Такими были первые слова Матиаса», — рассказал его представитель.Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Матиасом и Дадашевым состоялся в США 19 июля. Пуэрториканец одержал победу техническим нокаутом — бой в 11-м раунде остановила команда Дадашева.Сразу после поединка состояние Дадашева резко ухудшилось — боксер потерял сознание и был доставлен в больницу. Там у него диагностировали отек мозга и сделали трепанацию черепа для удаления гематомы. Через несколько дней он умер не приходя в сознание. У Дадашева осталась жена и маленький сын. ИА “Regnum” Категории: спорт, в мире Ключевые слова: боксер, Дадашев — статья прочитана 198 раз Комментарии