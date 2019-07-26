Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости



Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.



Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.



В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинева на родину.



На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете. Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово, сообщает РИА Новости Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинева на родину.На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете. РИА Новости Категории: в мире Ключевые слова: танкер, моряки — статья прочитана 164 раза Комментарии