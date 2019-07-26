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Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

Фото: РИА Новости
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово, сообщает РИА Новости.

Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.

В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинева на родину.

На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете.
РИА Новости
Категории: в мире
Ключевые слова: танкер, моряки
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добавлена сегодня, 26 июля, 13:30

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