В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании третьего дела ЮКОСа 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / Natalia Kolesnikova Вывеска на здании компании ЮКОС. Архивное фото



В рамках "третьего дела ЮКОСа" Генпрокуратура расследует хищение акций компании и отмывание полученных от их продажи денег, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на официальном интернет-канале "Эфир", сообщает



Он пояснил, что дело расследуется в отношении бывших владельцев, руководителей и работников "ЮКОСа". Его соединили с другим делом — о легализации акций, похищенных Ходорковским и его подельниками у государства с 1995 по 2003 год, а также денежных средств компании на более чем шесть миллиардов долларов. В рамках "третьего дела ЮКОСа" Генпрокуратура расследует хищение акций компании и отмывание полученных от их продажи денег, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на официальном интернет-канале "Эфир", сообщает РИА Новости Он пояснил, что дело расследуется в отношении бывших владельцев, руководителей и работников "ЮКОСа". Его соединили с другим делом — о легализации акций, похищенных Ходорковским и его подельниками у государства с 1995 по 2003 год, а также денежных средств компании на более чем шесть миллиардов долларов. Куренной напомнил, что по второму делу Ходорковский и совладелец "ЮКОСа" Платон Лебедев были осуждены. Но компании, на которые были оформлены акции, начали разбирательства в зарубежных судах и требуют взыскать с России более 120 миллиардов долларов.



"Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах", — рассказал Куренной.



Он отметил, что Генпрокуратура много раз направляла запросы, в которых просила предоставить сведения о движении этих средств и наложить на них арест, но все они остались без удовлетворения или даже без ответа.



"Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию", — заявил Куренной.



Поэтому, объяснил он, сейчас сложно сказать, когда это имущество арестуют, а расследование завершится, но работа в этом направлении продолжается. РИА Новости Категории: в России, чп и криминал, экономика Ключевые слова: прокуратура, расследование, ЮКОС География: Россия — статья прочитана 159 раз Комментарии