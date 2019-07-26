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В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне

© NASA След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне. Архивное фото


Российские инженеры представят в московском Музее космонавтики облик спутника для съёмки следов высадки американских астронавтов на Луне, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Задача спутника - съёмка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки. Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки Луны", - сказали в пресс-службе.

Группа российских инженеров и космических специалистов, а также энтузиастов космических исследований несколько лет разрабатывает космический аппарат для исследования Луны. В 2015 году проект по поиску следов высадки американцев на Луне собрал 1,7 миллиона рублей от спонсоров. В 2018 году инициаторы проекта обратились к "Роскосмосу" с просьбой о выделении средств на продолжение работ по созданию космического аппарата.
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РИА Новости
Категории: технологии, история
Ключевые слова: исследование, спутник, Луна
География: Россия
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добавлена сегодня, 26 июля, 17:00

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