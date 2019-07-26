Сильвия Лагнадо, директор по маркетингу McDonald's, планирует покинуть свой пост в октябре. В компании не назвали преемника, решив отказаться от должности CMO в пользу более широкого распределения маркетинговых обязанностей по всему бизнесу. Об этом сообщил сотрудникам компании генеральный директор McDonald's Стив Истербрук, пишет SOSTAV со ссылкой на Ad Age.
Лагнадо стала глобальным CMO McDonald's в 2015 году, вскоре после того, как Стив Истербрук был назначен генеральным директором. До McDonald's она была главой по маркетингу алкогольного бренда Bacardi и более 20 лет провела в Unilever, работая с такими брендами как Knorr и Dove.
Истербрук поблагодарил Лагнадо за хорошую работу и отметил её достижения, среди которых назвал возобновление партнерства McDonald's и Disney, а также работу по приведению к идентичному внешнему виду 35 тысяч ресторанов сети.
Компания назначила ответственными за это направление старшего вице-президента по глобальному маркетингу Колина Митчелла и старшего вице-президента Боба Рупчински. Разделение обязанностей между двумя управляющими может свидетельствовать о растущей роли технологий и пользовательских данных в продвижении бренда корпорации.
Ряд крупных компаний, включая Johnson & Johnson, Uber, Coca-Cola и Mars, уже упразднили должности CMO. Роль CMO исторически была сосредоточена на брендинге, PR и рекламе, однако она изменилась одновременно с ростом персонализации и умной технологии. Эта эволюция может привести к полной ликвидации роли CMO по мере расширения обязанностей. Очередным примером этому и стал McDonald's.
Напомним, в марте McDonald's купила компанию-разработчика ИИ для персонализации онлайн-покупок Dynamic Yield. Сеть планирует использовать разработки стартапа в окнах быстрой выдачи заказов, точках самообслуживания и для мобильного приложения. Таким образом сеть сможет обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, предложив дополнительные опции в зависимости от погоды, текущего спроса и времени суток.
Компания назначила ответственными за это направление старшего вице-президента по глобальному маркетингу Колина Митчелла и старшего вице-президента Боба Рупчински. Разделение обязанностей между двумя управляющими может свидетельствовать о растущей роли технологий и пользовательских данных в продвижении бренда корпорации.
Ряд крупных компаний, включая Johnson & Johnson, Uber, Coca-Cola и Mars, уже упразднили должности CMO. Роль CMO исторически была сосредоточена на брендинге, PR и рекламе, однако она изменилась одновременно с ростом персонализации и умной технологии. Эта эволюция может привести к полной ликвидации роли CMO по мере расширения обязанностей. Очередным примером этому и стал McDonald's.
Напомним, в марте McDonald's купила компанию-разработчика ИИ для персонализации онлайн-покупок Dynamic Yield. Сеть планирует использовать разработки стартапа в окнах быстрой выдачи заказов, точках самообслуживания и для мобильного приложения. Таким образом сеть сможет обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, предложив дополнительные опции в зависимости от погоды, текущего спроса и времени суток.