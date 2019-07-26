Загрузка... McDonalds вслед за другими крупными брендами отказывается от должности директора по маркетингу 🔊 Воспроизвести



Сильвия Лагнадо, директор по маркетингу McDonald's, планирует покинуть свой пост в октябре. В компании не назвали преемника, решив отказаться от должности CMO в пользу более широкого распределения маркетинговых обязанностей по всему бизнесу. Об этом сообщил сотрудникам компании генеральный директор McDonald's Стив Истербрук, пишет



Лагнадо стала глобальным CMO McDonald's в 2015 году, вскоре после того, как Стив Истербрук был назначен генеральным директором. До McDonald's она была главой по маркетингу алкогольного бренда Bacardi и более 20 лет провела в Unilever, работая с такими брендами как Knorr и Dove. Сильвия Лагнадо, директор по маркетингу McDonald's, планирует покинуть свой пост в октябре. В компании не назвали преемника, решив отказаться от должности CMO в пользу более широкого распределения маркетинговых обязанностей по всему бизнесу. Об этом сообщил сотрудникам компании генеральный директор McDonald's Стив Истербрук, пишет SOSTAV со ссылкой на Ad Age.Лагнадо стала глобальным CMO McDonald's в 2015 году, вскоре после того, как Стив Истербрук был назначен генеральным директором. До McDonald's она была главой по маркетингу алкогольного бренда Bacardi и более 20 лет провела в Unilever, работая с такими брендами как Knorr и Dove. Истербрук поблагодарил Лагнадо за хорошую работу и отметил её достижения, среди которых назвал возобновление партнерства McDonald's и Disney, а также работу по приведению к идентичному внешнему виду 35 тысяч ресторанов сети.



Компания назначила ответственными за это направление старшего вице-президента по глобальному маркетингу Колина Митчелла и старшего вице-президента Боба Рупчински. Разделение обязанностей между двумя управляющими может свидетельствовать о растущей роли технологий и пользовательских данных в продвижении бренда корпорации.



Ряд крупных компаний, включая Johnson & Johnson, Uber, Coca-Cola и Mars, уже упразднили должности CMO. Роль CMO исторически была сосредоточена на брендинге, PR и рекламе, однако она изменилась одновременно с ростом персонализации и умной технологии. Эта эволюция может привести к полной ликвидации роли CMO по мере расширения обязанностей. Очередным примером этому и стал McDonald's.



Напомним, в марте McDonald's купила компанию-разработчика ИИ для персонализации онлайн-покупок Dynamic Yield. Сеть планирует использовать разработки стартапа в окнах быстрой выдачи заказов, точках самообслуживания и для мобильного приложения. Таким образом сеть сможет обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, предложив дополнительные опции в зависимости от погоды, текущего спроса и времени суток. Загрузка... sostav.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: McDonald's, руководство, фирмы — статья прочитана 129 раз Комментарии