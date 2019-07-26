В Литве зафиксировали вспышку клещевого энцефалита 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Sergey Melkonov



Предполагается, что семья заразилась после употребления сырого козьего молока, сообщает



Эпидемиологическая диагностика, проведенная Шяуляйским отделением NVSC, показала, что самих переносчиков в очаге заболевания нет. Однако семья разводит коз и потребляет сырое козье молоко и молочные продукты собственного приготовления. Предполагается, что люди могли заразиться вирусом через сырое козье молоко. Предполагается, что семья заразилась после употребления сырого козьего молока, сообщает Sputnik Литва . В Пакруойском районе трое членов одной семьи заболели клещевым энцефалитом, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Литвы (NVSC).Эпидемиологическая диагностика, проведенная Шяуляйским отделением NVSC, показала, что самих переносчиков в очаге заболевания нет. Однако семья разводит коз и потребляет сырое козье молоко и молочные продукты собственного приготовления. Предполагается, что люди могли заразиться вирусом через сырое козье молоко. Специалисты объясняют, что клещевой энцефалит может передаваться не только при укусе зараженного клеща, но и при употреблении сырого или непастеризованного молока коз, овец и реже коров.



Чтобы избежать клещевого энцефалита, желательно не употреблять в пищу сырое козье молоко или продукты из него. При кипячении молока вирус клещевого энцефалита умирает в течение двух минут, а при температуре плюс 70 градусов — в течение пяти минут.



Наиболее эффективной мерой против клещевого энцефалита является вакцинация.



В этом году в Шяуляйском уезде было зарегистрировано больше случаев клещевого энцефалита, чем в аналогичном периоде предыдущего года, — всего 13, а в прошлом году восемь.



Клещевой энцефалит является одной из самых серьезных инфекций центральной нервной системы. Симптомы обычно появляются в период от семи до 14 дней. Начинается заболевание как грипп. Обычно после появления первых симптомов развивается вторая волна заболевания — высокая температура, вирус попадает в мозг и вызывает воспаление.



У десяти процентов перенесших инфекцию встречаются остаточные явления в виде паралича, судорог, нарушения координации. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: болезнь, вспышка, опасность, энцефалит География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии