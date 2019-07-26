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ЕС даст Белоруссии 110 миллионов евро на трассу из Литвы к Черному морю
Шоссе проходит через Клайпеду, Каунас, Вильнюс, Минск и Киев, передает Sputnik Литва. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Белоруссии 110 миллионов евро на модернизацию участка европейской транспортной артерии, ведущей из Литвы к Черному морю, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы финансовой организации.
Речь идет о реконструкции и модернизации участка длиной в 91 километр автотрассы М7.
Кроме того, предполагается и улучшение связанной с этим участком пограничной инфраструктуры между Литвой и Белоруссией.
Ожидается, что благодаря ремонту пропускная способность трассы увеличится.
Трасса M7 — стратегический транспортный коридор. Она является кратчайшим путем из литовского порта Клайпеда на Балтийском море, проходит через крупнейшие литовские города Каунас и Вильнюс, а дальше идет до Минска, Киева и выходит к Черному морю.
lt.sputniknews.ru
Ключевые слова: Белоруссия, помощь, финансирование, ЕС, трасса
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