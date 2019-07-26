ЕС даст Белоруссии 110 миллионов евро на трассу из Литвы к Черному морю 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 3.0 / Wikipedia / Paju



Шоссе проходит через Клайпеду, Каунас, Вильнюс, Минск и Киев, передает



Речь идет о реконструкции и модернизации участка длиной в 91 километр автотрассы М7.



Кроме того, предполагается и улучшение связанной с этим участком пограничной инфраструктуры между Литвой и Белоруссией.



Ожидается, что благодаря ремонту пропускная способность трассы увеличится.



Трасса M7 — стратегический транспортный коридор. Она является кратчайшим путем из литовского порта Клайпеда на Балтийском море, проходит через крупнейшие литовские города Каунас и Вильнюс, а дальше идет до Минска, Киева и выходит к Черному морю. Шоссе проходит через Клайпеду, Каунас, Вильнюс, Минск и Киев, передает Sputnik Литва . Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Белоруссии 110 миллионов евро на модернизацию участка европейской транспортной артерии, ведущей из Литвы к Черному морю, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы финансовой организации.Речь идет о реконструкции и модернизации участка длиной в 91 километр автотрассы М7.Кроме того, предполагается и улучшение связанной с этим участком пограничной инфраструктуры между Литвой и Белоруссией.Ожидается, что благодаря ремонту пропускная способность трассы увеличится.Трасса M7 — стратегический транспортный коридор. Она является кратчайшим путем из литовского порта Клайпеда на Балтийском море, проходит через крупнейшие литовские города Каунас и Вильнюс, а дальше идет до Минска, Киева и выходит к Черному морю. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Белоруссия, помощь, финансирование, ЕС, трасса — статья прочитана 157 раз Комментарии