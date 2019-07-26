Загрузка... Писатели-фантасты на службе у французской армии. Чем они могут помочь? 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Это винтовка-глушилка, лишающая пилотов дронов возможности управлять аппаратом



Французская армия решила привлечь в свои ряды писателей-фантастов, которые будут прогнозировать новые виды технологических угроз. В группу под названием "Красный отряд" войдут несколько человек, сообщает



В новом докладе Агентства оборонных инноваций Франции говорится, что авторы, наделенные своеобразной фантазией, будут предлагать различные сценарии вторжений, нападений или применения необычных видов оружия, которое не учитывает обычная военная стратегия. Французская армия решила привлечь в свои ряды писателей-фантастов, которые будут прогнозировать новые виды технологических угроз. В группу под названием "Красный отряд" войдут несколько человек, сообщает ВВС В новом докладе Агентства оборонных инноваций Франции говорится, что авторы, наделенные своеобразной фантазией, будут предлагать различные сценарии вторжений, нападений или применения необычных видов оружия, которое не учитывает обычная военная стратегия. Чем будет заниматься "Красная команда"?



В нее войдут 4-5 человек, которые, как ожидается, смогут мыслить необычно и более творчески подходить к проблеме, чем военные стратеги.



С помощью ролевых игр и прочих приемов фантасты попробуют представить, каким образом террористические организации или иностранные государства могут использовать новейшие технологии.



Работа писателей будет строго засекречена.







Французская армия в последнее время активно пытается внедрять инновации в работу.



На параде в честь Дня взятия Бастилии французский изобретатель Фрэнки Запата пролетел над толпой на реактивном аппарате Flyboard UFO. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон выложил в "Твиттере" видео с полетом Запаты и написал: "Горжусь нашей армией - современной и инновационной".



По словам министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли, французская армия занимает лидирующие позиции в гонке по внедрению подобных инноваций.



Например, тогда же на праздновании Дня Бастилии было представлено новейшее оружие против дронов Nerod F5, сделанное в форме огромной футуристической винтовки, которое блокирует связь летательного аппарата с человеком, управляющим его с земли.



Также проходят испытания роботов, разработанных для помощи французским войскам, дислоцированным в Мали.



Фантазии футуристов, которые сбылись



Приземление на луне. В 1865 году в романе "Из пушки на Луну" (другое название - "От Земли до Луны") Жюль Верн описал, как экипаж из трех человек отправляется из штата Флорида на Луну. Через 104 года астронавты Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз действительно отправились в свою знаменитую лунную миссию с мыса Канаверал во Флориде.



Видео-телефон. В немой картине 1927 года "Метрополис", сделанной в жанре научно-фантастической антиутопии, герои пользуются средством связи, с помощью которого они видят и слышат друг друга. Устройства на экране, правда, гораздо больше по размеру, чем современные гаджеты.



Атомная бомба. Английский писатель Герберт Уэллс предсказал создание атомной бомбы в романе 1914 года "Мир освобожденный". В произведении описывается бомба, сбрасываемая с самолета и основанная на принципе расщепления атома. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, технологии, политика Ключевые слова: Франция, армия, фантастика — статья прочитана 162 раза Комментарии