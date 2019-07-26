ЕС угрожает США пошлинами на американские товары 🔊 Воспроизвести



В Евросоюзе готовы ответить ответными таможенными пошлинами на товары из США, если президент Дональд Трамп обложит пошлинами авто из Евросоюза. Об этом сообщает



Всего под пошлины подпадут товары на сумму 39 миллиардов долларов. В ЕС заявили, что регулируемая торговля неприемлема, а добровольные ограничения на экспортируемые товары недопустим.



Также сообщается, что в случае, если Трамп все-таки введет пошлины на товары из ЕС, в Евросоюзе восстановят баланс и ответят равнозначно. При этом по словам европейского комиссара, в ЕС надеются, что такие меры не понадобятся.



Напомним, президент Трамп выступил на конференции, где заявил, что Евросоюз «наживается» на торговле с США.



Он добавил также, что лучше торговать с Китаем, чем с Евросоюзом. В Евросоюзе готовы ответить ответными таможенными пошлинами на товары из США, если президент Дональд Трамп обложит пошлинами авто из Евросоюза. Об этом сообщает NBN.ua со ссылкой на опубликованное УНИАН заявление европейского комиссара по торговле Сасилии Мальмстрём.Всего под пошлины подпадут товары на сумму 39 миллиардов долларов. В ЕС заявили, что регулируемая торговля неприемлема, а добровольные ограничения на экспортируемые товары недопустим.Также сообщается, что в случае, если Трамп все-таки введет пошлины на товары из ЕС, в Евросоюзе восстановят баланс и ответят равнозначно. При этом по словам европейского комиссара, в ЕС надеются, что такие меры не понадобятся.Напомним, президент Трамп выступил на конференции, где заявил, что Евросоюз «наживается» на торговле с США.Он добавил также, что лучше торговать с Китаем, чем с Евросоюзом. nbn.ua Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: США, санкции, ЕС, пошлины — статья прочитана 77 раз Комментарии