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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Об оформлении электронной визы для въезда в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 347 с 1 октября 2019 г. въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.
Электронная виза будет выдаваться на основании решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче визы иностранному гражданину, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации (https://electronic-visa.kdmid.ru), не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации не более восьми суток.
За выдачу электронных виз консульский сбор взиматься не будет.
Список иностранных государств, граждане которых смогут оформить электронную визу и пункты пропуска через которые иностранные граждане смогут въехать в Российскую Федерацию, будут утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации.
lithuania.mid.ru
География: Россия
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