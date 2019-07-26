Об оформлении электронной визы для въезда в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область 🔊 Воспроизвести



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 347 с 1 октября 2019 ​г. въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.



Электронная виза будет выдаваться на основании решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче визы иностранному гражданину, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации (https://electronic-visa.kdmid.ru), не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации не более восьми суток.



За выдачу электронных виз консульский сбор взиматься не будет.



Список иностранных государств, граждане которых смогут оформить электронную визу и пункты пропуска через которые иностранные граждане смогут въехать в Российскую Федерацию, будут утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 347 с 1 октября 2019 ​г. въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.Электронная виза будет выдаваться на основании решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче визы иностранному гражданину, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации (https://electronic-visa.kdmid.ru), не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации не более восьми суток.За выдачу электронных виз консульский сбор взиматься не будет.Список иностранных государств, граждане которых смогут оформить электронную визу и пункты пропуска через которые иностранные граждане смогут въехать в Российскую Федерацию, будут утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации. lithuania.mid.ru Категории: общество, экономика, культура Ключевые слова: правила, Э-визы, получение География: Россия — статья прочитана 181 раз Комментарии