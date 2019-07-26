Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Turkish Defence Ministry Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото



Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили



"Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет поставлена в соответствии с согласованными сроками", - сказали в ведомстве.



Ранее в четверг о завершении первого этапа поставок российских С-400 сообщило Минобороны Турции, а в начале недели эту информацию анонсировал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Сколько всего этапов запланировано в рамках поставок и что включает каждый из них, не разглашается. Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству."Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет поставлена в соответствии с согласованными сроками", - сказали в ведомстве.Ранее в четверг о завершении первого этапа поставок российских С-400 сообщило Минобороны Турции, а в начале недели эту информацию анонсировал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Сколько всего этапов запланировано в рамках поставок и что включает каждый из них, не разглашается. При этом известно, что всего контракт предполагает поставку четырех дивизионов. Комплексы должны заступить на боевое дежурство в начале следующего года, заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.



Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: вооружение, Турция, поставки, С-400 — статья прочитана 113 раз Комментарии