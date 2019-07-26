Борис Джонсон назначил своего младшего брата замминистра по делам бизнеса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс Борис Джонсон. Архивное фото



Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил своего младшего брата Джо Джонсона, в прошлом замминистра транспорта, на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии, сообщает



Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил своего младшего брата Джо Джонсона, в прошлом замминистра транспорта, на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии, сообщает РИА Новости Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой. РИА Новости Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Британия, Брексит, Джонсон, назначения — статья прочитана 147 раз Комментарии