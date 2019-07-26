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Борис Джонсон назначил своего младшего брата замминистра по делам бизнеса

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс Борис Джонсон. Архивное фото


Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил своего младшего брата Джо Джонсона, в прошлом замминистра транспорта, на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии, сообщает РИА Новости.

Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Британия, Брексит, Джонсон, назначения
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добавлена сегодня, 26 июля, 08:00

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