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Борис Джонсон назначил своего младшего брата замминистра по делам бизнеса
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил своего младшего брата Джо Джонсона, в прошлом замминистра транспорта, на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии, сообщает РИА Новости.
Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.
РИА Новости
Ключевые слова: Британия, Брексит, Джонсон, назначения
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