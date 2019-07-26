|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Латвия отложила вопрос закупок электроэнергии с БелАЭС до ее запуска
Вопрос о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС нельзя обсуждать, пока станция не работает и не разрешены все вопросы с партнерами. Об этом по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.
«Закупка электроэнергии — это не политический вопрос, а экономический. У нас нет такой инфраструктуры», — отметил Ринкевич, добавив, что сейчас решается вопрос о синхронизации электросетей Латвии с континентальной Европой.
По словам латвийского министра, стороны довольно много времени уделили вопросам безопасности БелАЭС. Он выразил мнение, что ему и Макею удалось «найти общие точки соприкосновения», и поддержал приглашение на станцию международных экспертов, которые смогут проинспектировать ее на предмет всех уровней безопасности.
Запуск первого энергоблока БелАЭС, строящейся в Островце Гродненской области при участии «Росатома» в 50 километрах от Вильнюса, планируют осуществить в 2019 году. Близость станции к литовской столице беспокоит власти балтийской республики. В 2017 году парламент Литвы признал БелАЭС угрозой национальной безопасности.
rubaltic.ru
География: Латвия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|