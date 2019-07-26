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Латвия отложила вопрос закупок электроэнергии с БелАЭС до ее запуска



Вопрос о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС нельзя обсуждать, пока станция не работает и не разрешены все вопросы с партнерами. Об этом по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.

«Закупка электроэнергии — это не политический вопрос, а экономический. У нас нет такой инфраструктуры», — отметил Ринкевич, добавив, что сейчас решается вопрос о синхронизации электросетей Латвии с континентальной Европой.

По словам латвийского министра, стороны довольно много времени уделили вопросам безопасности БелАЭС. Он выразил мнение, что ему и Макею удалось «найти общие точки соприкосновения», и поддержал приглашение на станцию международных экспертов, которые смогут проинспектировать ее на предмет всех уровней безопасности.

Запуск первого энергоблока БелАЭС, строящейся в Островце Гродненской области при участии «Росатома» в 50 километрах от Вильнюса, планируют осуществить в 2019 году. Близость станции к литовской столице беспокоит власти балтийской республики. В 2017 году парламент Литвы признал БелАЭС угрозой национальной безопасности.
rubaltic.ru
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Литва, Латвия, угроза, закупки, БелАЭС
География: Латвия
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добавлена сегодня, 26 июля, 09:00

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