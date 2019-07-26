Латвия отложила вопрос закупок электроэнергии с БелАЭС до ее запуска 🔊 Воспроизвести



Вопрос о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС нельзя обсуждать, пока станция не работает и не разрешены все вопросы с партнерами. Об этом по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает



«Закупка электроэнергии — это не политический вопрос, а экономический. У нас нет такой инфраструктуры», — отметил Ринкевич, добавив, что сейчас решается вопрос о синхронизации электросетей Латвии с континентальной Европой.



По словам латвийского министра, стороны довольно много времени уделили вопросам безопасности БелАЭС. Он выразил мнение, что ему и Макею удалось «найти общие точки соприкосновения», и поддержал приглашение на станцию международных экспертов, которые смогут проинспектировать ее на предмет всех уровней безопасности.



Запуск первого энергоблока БелАЭС, строящейся в Островце Гродненской области при участии «Росатома» в 50 километрах от Вильнюса, планируют осуществить в 2019 году. Близость станции к литовской столице беспокоит власти балтийской республики. В 2017 году парламент Литвы признал БелАЭС угрозой национальной безопасности. Вопрос о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС нельзя обсуждать, пока станция не работает и не разрешены все вопросы с партнерами. Об этом по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.«Закупка электроэнергии — это не политический вопрос, а экономический. У нас нет такой инфраструктуры», — отметил Ринкевич, добавив, что сейчас решается вопрос о синхронизации электросетей Латвии с континентальной Европой.По словам латвийского министра, стороны довольно много времени уделили вопросам безопасности БелАЭС. Он выразил мнение, что ему и Макею удалось «найти общие точки соприкосновения», и поддержал приглашение на станцию международных экспертов, которые смогут проинспектировать ее на предмет всех уровней безопасности.Запуск первого энергоблока БелАЭС, строящейся в Островце Гродненской области при участии «Росатома» в 50 километрах от Вильнюса, планируют осуществить в 2019 году. Близость станции к литовской столице беспокоит власти балтийской республики. В 2017 году парламент Литвы признал БелАЭС угрозой национальной безопасности. rubaltic.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, Латвия, угроза, закупки, БелАЭС География: Латвия — статья прочитана 143 раза Комментарии