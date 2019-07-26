Минюст Литвы представил главе комитета ЕП дело о трагических событиях 13 января 🔊 Воспроизвести



Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг представил председателю Комитета по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам Европарламента (ЕП) дело о трагических событиях 13 января, а также информировал его о начатом Россией преследовании следователей и судей, работавших с этим делом.



"Отрадно, что мы получили поддержку и большую обеспокоенность в связи с действиями России против литовских должностных лиц. Осенью этот вопрос будет включен в повестку дня комитета и нас пригласят на заседание комитета", – сказал Э. Янкявичюс для пресс-релиза Минюста.



Он говорит, что обсудил с главой комитета Хуаном Фернандо Лопесом Агиларом и вероятную реакцию на сложившуюся ситуацию.



Министр также уверяет, что комитет постарается как можно шире информировать об этом членов ЕП, чтобы инициировать резолюцию. Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг представил председателю Комитета по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам Европарламента (ЕП) дело о трагических событиях 13 января, а также информировал его о начатом Россией преследовании следователей и судей, работавших с этим делом."Отрадно, что мы получили поддержку и большую обеспокоенность в связи с действиями России против литовских должностных лиц. Осенью этот вопрос будет включен в повестку дня комитета и нас пригласят на заседание комитета", – сказал Э. Янкявичюс для пресс-релиза Минюста.Он говорит, что обсудил с главой комитета Хуаном Фернандо Лопесом Агиларом и вероятную реакцию на сложившуюся ситуацию.Министр также уверяет, что комитет постарается как можно шире информировать об этом членов ЕП, чтобы инициировать резолюцию. "Для Литвы очень важно как можно шире информировать международное сообщество, международные правовые институты, особенно членов организаций и структур Евросоюза (ЕС) нового срока полномочий о враждебных действиях России – возбуждено уголовное дело против судей и прокуроров Литвы. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы обеспечить безопасность наших должностных лиц и чтобы они чувствовали себя в безопасности", – говорит министр юстиции.



"Мы не будем мириться ни с какими враждебными действиями по отношению к ним – этот вопрос о недопустимом давлении мы и в дальнейшем будем поднимать на высшем международном уровне", – добавил Э. Янкявичюс.



Россия еще в июле прошлого года объявила о начале расследования в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с рассмотрением дела 13 января, а в марте этого года бывшему прокурору Симонасу Слапшинскасу были заочно предъявлены обвинения.



Следственный комитет России информировал, что С. Слапшинскас заочно обвиняется в "противоправном уголовном преследовании граждан РФ", связанном с событиями 13 января 1991 года в Вильнюсе.



МИД Литвы назвал действия российской правоохраны "открытым давлением на Литву, ее суды и сотрудников правоохраны". инф.Обзор bns.lt Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: прокуратура, Россия, суд, 13 января, обвинение, следствие География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии