В Клайпеду идет груз СПГ для компании Imlitex 🔊 Воспроизвести



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) из Высоцка идет груз газа российской газовой компании "Новатэк", предназначенный для предприятия Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.



По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Coral Fungia, которое обычно перевозит небольшой груз СПГ – примерно 10 тыс. кубометров, сейчас стоит недалеко от берегов Литвы.



"Разгрузка Coral Fungia намечена на эти выходные", – прокомментировала BNS менеджер по коммуникации оператора терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.



Она подтвердила, что груз предназначен для Imlitex.



Первый груз СПГ для этой компании был доставлен в начале июня. Газовоз Arctic Princess тогда привез примерно 142 тыс. кубометров СПГ из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.



Глава Отдела по торговле природным газом Imlitex Доминикас Крижявичюс тогда сказал BNS, что компания планирует пользоваться услугами терминала и в будущем.



Терминалом в Клайпеде также пользуются дочернее предприятие Lietuvos energijos tiekimas группы Lietuvos energija и производитель удобрений Achema. На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) из Высоцка идет груз газа российской газовой компании "Новатэк", предназначенный для предприятия Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Coral Fungia, которое обычно перевозит небольшой груз СПГ – примерно 10 тыс. кубометров, сейчас стоит недалеко от берегов Литвы."Разгрузка Coral Fungia намечена на эти выходные", – прокомментировала BNS менеджер по коммуникации оператора терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.Она подтвердила, что груз предназначен для Imlitex.Первый груз СПГ для этой компании был доставлен в начале июня. Газовоз Arctic Princess тогда привез примерно 142 тыс. кубометров СПГ из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.Глава Отдела по торговле природным газом Imlitex Доминикас Крижявичюс тогда сказал BNS, что компания планирует пользоваться услугами терминала и в будущем.Терминалом в Клайпеде также пользуются дочернее предприятие Lietuvos energijos tiekimas группы Lietuvos energija и производитель удобрений Achema. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 152 раза Комментарии