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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Парламент Литвы может уйти в отпуск, оставив страну без правительства
25 июля, последний рабочий день литовского парламента, который работает в режиме продлённой из-за инаугурации нового президента Гитанаса Науседы весенней сессии. Однако на пленарной сессии в повестку до сих пор не внесён новый состав правительства, сообщает ИА REGNUM.
В самом парламенте утверждают, что если за оставшееся время за сегодня не будет внесён президентский декрет, то весеннюю сессию официально завершат. Осенняя начнётся только с 10 сентября.
Таким образом Литва может остаться без обновлённого правительства, в котором должно измениться три министра и без утверждения кандидата от Литвы в Еврокомиссию. Не исключен вариант и дополнительного созыва депутатов на пленарное заседание специально ради присяги министров.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: правительство, Парламент Литвы, Науседа
География: Литва
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