Парламент Литвы может уйти в отпуск, оставив страну без правительства 🔊 Воспроизвести Фото: Йоана Сайковска



25 июля, последний рабочий день литовского парламента, который работает в режиме продлённой из-за инаугурации нового президента Гитанаса Науседы весенней сессии. Однако на пленарной сессии в повестку до сих пор не внесён новый состав правительства, сообщает



В самом парламенте утверждают, что если за оставшееся время за сегодня не будет внесён президентский декрет, то весеннюю сессию официально завершат. Осенняя начнётся только с 10 сентября.



Таким образом Литва может остаться без обновлённого правительства, в котором должно измениться три министра и без утверждения кандидата от Литвы в Еврокомиссию. Не исключен вариант и дополнительного созыва депутатов на пленарное заседание специально ради присяги министров. 25 июля, последний рабочий день литовского парламента, который работает в режиме продлённой из-за инаугурации нового президента Гитанаса Науседы весенней сессии. Однако на пленарной сессии в повестку до сих пор не внесён новый состав правительства, сообщает ИА REGNUM В самом парламенте утверждают, что если за оставшееся время за сегодня не будет внесён президентский декрет, то весеннюю сессию официально завершат. Осенняя начнётся только с 10 сентября.Таким образом Литва может остаться без обновлённого правительства, в котором должно измениться три министра и без утверждения кандидата от Литвы в Еврокомиссию. Не исключен вариант и дополнительного созыва депутатов на пленарное заседание специально ради присяги министров. ИА “Regnum” Категории: в странах Балтии Ключевые слова: правительство, Парламент Литвы, Науседа География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии