Глава МВД Латвии оправдался за присутствие на концерте Лепса 🔊 Воспроизвести



Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, отвечая на критику за присутствие на выступлении Григория Лепса в Юрмале, заявил, что пришёл на концерт Лаймы Вайкуле, а не Лепса, сообщает



По мнению Гиргенса, подобные заявления о Лепсе «обесценивают» творчество Вайкуле, которая организовала международный фестиваль, пишет «ПолитЭксперт». Отмечается также, что в соседней Литве Григорий Лепс входит в список нежелательных лиц.



Как писал News.ru, певец Григорий Лепс анонсировал совместную композицию с американским актёром Стивеном Сигалом. По его словам, новая песня будет подготовлена специально для музыкального фестиваля «Жара». Подробностей о будущих песнях он не сообщил. Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, отвечая на критику за присутствие на выступлении Григория Лепса в Юрмале, заявил, что пришёл на концерт Лаймы Вайкуле, а не Лепса, сообщает News.ru По мнению Гиргенса, подобные заявления о Лепсе «обесценивают» творчество Вайкуле, которая организовала международный фестиваль, пишет «ПолитЭксперт». Отмечается также, что в соседней Литве Григорий Лепс входит в список нежелательных лиц.Как писал News.ru, певец Григорий Лепс анонсировал совместную композицию с американским актёром Стивеном Сигалом. По его словам, новая песня будет подготовлена специально для музыкального фестиваля «Жара». Подробностей о будущих песнях он не сообщил. News.ru Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Григорий Лепс География: Латвия — статья прочитана 46 раз Комментарии