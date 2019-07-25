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Глава МВД Латвии оправдался за присутствие на концерте Лепса
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, отвечая на критику за присутствие на выступлении Григория Лепса в Юрмале, заявил, что пришёл на концерт Лаймы Вайкуле, а не Лепса, сообщает News.ru
По мнению Гиргенса, подобные заявления о Лепсе «обесценивают» творчество Вайкуле, которая организовала международный фестиваль, пишет «ПолитЭксперт». Отмечается также, что в соседней Литве Григорий Лепс входит в список нежелательных лиц.
Как писал News.ru, певец Григорий Лепс анонсировал совместную композицию с американским актёром Стивеном Сигалом. По его словам, новая песня будет подготовлена специально для музыкального фестиваля «Жара». Подробностей о будущих песнях он не сообщил.
News.ru
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Григорий Лепс
География: Латвия
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