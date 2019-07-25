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Всё может измениться

В двенадцати первых матчах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов лишь три команды могут быть спокойны за исход ответных поединков.

Это загребское «Динамо», «Копенгаген» и знаменитый «Селтик», вынужденный нынче начинать поход к еврокубкам с самых низов.

Лига чемпионов сезона 2019/2020.


2-й квалификационный раунд

Первые матчи

«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Олимпиакос» (Греция) – 0:0,

«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 0:2,

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания) – 0:2,

ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария) – 3:2,

«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) – 0:1,

БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия) – 2:1,

«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль) – 1:0,

«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта) – 3:1,

«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) – 2:1,

«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) – 1:1,

«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония) – 5:0,

«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия) – 2:0.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Лига чемпионов, Лига чемпионов сезона 2019/2020
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добавлена сегодня, 25 июля, 17:24

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