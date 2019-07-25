Всё может измениться 🔊 Воспроизвести В двенадцати первых матчах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов лишь три команды могут быть спокойны за исход ответных поединков.



Это загребское «Динамо», «Копенгаген» и знаменитый «Селтик», вынужденный нынче начинать поход к еврокубкам с самых низов.



Лига чемпионов сезона 2019/2020.



2-й квалификационный раунд



Первые матчи



«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Олимпиакос» (Греция) – 0:0,



«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 0:2,



«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания) – 0:2,



ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария) – 3:2,



«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) – 0:1,



БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия) – 2:1,



«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль) – 1:0,



«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта) – 3:1,



«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) – 2:1,



«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) – 1:1,



«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония) – 5:0,



«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия) – 2:0. Это загребское «Динамо», «Копенгаген» и знаменитый «Селтик», вынужденный нынче начинать поход к еврокубкам с самых низов.«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Олимпиакос» (Греция) – 0:0,«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 0:2,«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания) – 0:2,ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария) – 3:2,«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) – 0:1,БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия) – 2:1,«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль) – 1:0,«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта) – 3:1,«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) – 2:1,«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) – 1:1,«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония) – 5:0,«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия) – 2:0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Лига чемпионов, Лига чемпионов сезона 2019/2020 — статья прочитана 146 раз Комментарии