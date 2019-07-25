Всё может измениться

Это загребское «Динамо», «Копенгаген» и знаменитый «Селтик», вынужденный нынче начинать поход к еврокубкам с самых низов.
Лига чемпионов сезона 2019/2020.
2-й квалификационный раунд
Первые матчи
«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Олимпиакос» (Греция) – 0:0,
«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 0:2,
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания) – 0:2,
ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария) – 3:2,
«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) – 0:1,
БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия) – 2:1,
«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль) – 1:0,
«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта) – 3:1,
«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) – 2:1,
«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) – 1:1,
«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония) – 5:0,
«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия) – 2:0.