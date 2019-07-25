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СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера, сообщили СМИ
СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области, сообщило Страна.ua со ссылкой на источник в ведомстве, передает РИА Новости.
Ранее представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" рассказал РИА Новости, что экипаж танкера находится в безопасности и отправляется домой.
Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Следователи сообщили о подозрении 15 должностным лицам высшего российского военного руководства, в том числе одном контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генералу-полковнику.
СБУ допросила членов команды корабля, провела обыск, изъяла документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы. Судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.
Как заявили в МИД, Москва выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. В ведомстве отметили, что если речь идет о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать.
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, СБУ, задержание, танкер
География: Украина
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