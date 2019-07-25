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Несмотря на обещание премьер не представил президенту кандидатов в обновленный камбин



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что не представил президенту Гитанасу Науседе кандидатов в обновленное правительство, хотя обещал сделать это в четверг.

"Сегодня еще есть достаточно много времени", – сказал журналистам в сейме С. Сквярнялис после встречи с главой государства.

Договорившиеся несколько недель назад о новой коалиции правящие приняли решение сменить как минимум трех министров – транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.

Было обнародовано, что назначить этими министрами предлагается представителей Избирательной акции поляков Литвы Владисласа Кондратовича и Ярослава Наркевича, а также социал-трудовика Андрюса Палёниса.

С. Сквярнялис сам не называет конкретные кандидатуры, но говорит, что договоренность по ним с президентом имеется.
По словам премьера, сейчас основные дискуссии с президентом идут относительно юридических нюансов, как должно быть утверждено обновленное правительство.

В их числе – вариант сменить трех министров еще до утверждения президентом всего кабинета. Это будет означать, что сейму придется голосовать по программе правительства и представлять министров, так как со времени получения С. Сквярнялисом полномочий в 2016 году сменится более половины всех министров.

Также обсуждается возможность утверждения президентом прежнего состава правительства со сменой лишь одного министра, а остальных министров сменить позже. Это позволило бы избежать голосования по правительственной программе, так как в случае утверждения прежнего состава кабмина С. Сквярнялис получил бы полномочия заново и "счетчик" смены министров начал бы отсчет заново.

Из-за присяги новых министров планируется продлить весеннюю сессию сейма.

"Мне нужно слышать настроения в сейме, люди напряжены, устали. Хочется, что он (процесс обновления правительства – ред.) прошел как можно ровнее", – сказал С. Сквярнялис.

Он также сказал, что президент планирует встретиться "не с одним министром" из тех, в возможности которых продолжать работу он сомневается, в том числе и с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.

В состав правящей коалиции вошли Литовской союз крестьян и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция, кандидаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 25 июля, 17:30

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