Несмотря на обещание премьер не представил президенту кандидатов в обновленный камбин 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что не представил президенту Гитанасу Науседе кандидатов в обновленное правительство, хотя обещал сделать это в четверг.



"Сегодня еще есть достаточно много времени", – сказал журналистам в сейме С. Сквярнялис после встречи с главой государства.



Договорившиеся несколько недель назад о новой коалиции правящие приняли решение сменить как минимум трех министров – транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.



Было обнародовано, что назначить этими министрами предлагается представителей Избирательной акции поляков Литвы Владисласа Кондратовича и Ярослава Наркевича, а также социал-трудовика Андрюса Палёниса.



С. Сквярнялис сам не называет конкретные кандидатуры, но говорит, что договоренность по ним с президентом имеется. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что не представил президенту Гитанасу Науседе кандидатов в обновленное правительство, хотя обещал сделать это в четверг."Сегодня еще есть достаточно много времени", – сказал журналистам в сейме С. Сквярнялис после встречи с главой государства.Договорившиеся несколько недель назад о новой коалиции правящие приняли решение сменить как минимум трех министров – транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.Было обнародовано, что назначить этими министрами предлагается представителей Избирательной акции поляков Литвы Владисласа Кондратовича и Ярослава Наркевича, а также социал-трудовика Андрюса Палёниса.С. Сквярнялис сам не называет конкретные кандидатуры, но говорит, что договоренность по ним с президентом имеется. По словам премьера, сейчас основные дискуссии с президентом идут относительно юридических нюансов, как должно быть утверждено обновленное правительство.



В их числе – вариант сменить трех министров еще до утверждения президентом всего кабинета. Это будет означать, что сейму придется голосовать по программе правительства и представлять министров, так как со времени получения С. Сквярнялисом полномочий в 2016 году сменится более половины всех министров.



Также обсуждается возможность утверждения президентом прежнего состава правительства со сменой лишь одного министра, а остальных министров сменить позже. Это позволило бы избежать голосования по правительственной программе, так как в случае утверждения прежнего состава кабмина С. Сквярнялис получил бы полномочия заново и "счетчик" смены министров начал бы отсчет заново.



Из-за присяги новых министров планируется продлить весеннюю сессию сейма.



"Мне нужно слышать настроения в сейме, люди напряжены, устали. Хочется, что он (процесс обновления правительства – ред.) прошел как можно ровнее", – сказал С. Сквярнялис.



Он также сказал, что президент планирует встретиться "не с одним министром" из тех, в возможности которых продолжать работу он сомневается, в том числе и с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.



В состав правящей коалиции вошли Литовской союз крестьян и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция, кандидаты География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии