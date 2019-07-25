Немеркнущая память христиан 🔊 Воспроизвести







С 18 по 22 июля 2019 г. в Доме национальных общин г. Вильнюса, а позже - в городке Даугай Алитусского района по инициативе Греческой общины «ПОНТОС» (председатель Георгиос Мацукатов) и при поддержке представительства Европейской комиссии в Литве состоялась Международная конференция на тему «Европейский союз и культурное наследие Византии – история и перспективы: 100 лет трагедии Понта (геноцид греков, армян и ассирийцев) – уроки истории (815 лет 4-го крестового похода, 580 лет Ферраро-Флорентийской унии, 575 лет битвы при Варне)».



Модератором конференции был председатель греческой общины «Понтос» в Литве Георгиос Мацукатов. Мероприятие сопровождалось демонстрацией выставки о Греции.



В работе конференции приняли участие многие представители научно-академической и общественной сфер жизни Литвы и зарубежья. Модератором конференции был председатель греческой общины «Понтос» в Литве Георгиос Мацукатов. Мероприятие сопровождалось демонстрацией выставки о Греции.В работе конференции приняли участие многие представители научно-академической и общественной сфер жизни Литвы и зарубежья.







Представленные участниками конференции доклады явились профессионально подготовленными научно - аналитическими работами, вызвавшими неподдельный интерес у слушателей, благодаря освещению доселе малоизвестных событий и фактов трагических событий прошлого – геноцида христианских народов в Османской империи.



Первый день Международной конференции продолжился музыкально-поэтическим концертом, представленным участниками клуба «Северные Афины», созданным в рамках программы «Северные Афины. Диалог культур между Востоком и Западом» по инициативе Греческой общины «ПОНТОС» (председатель Георгиос Мацукатов).







Перед концертом, после приветственного слова председателя Георгиоса Мацукатова к собравшимся в зале зрителям и приглашённым гостям, прошло награждение некоторых из участников конференции, проявивших активное участие, заинтересованность в деятельности и оказавших немалую поддержку в работе Греческой общины «ПОНТОС».



Далее, со своими авторскими стихами выступили члены клуба «Северные Афины»: поэты Лина Ионова ( псевдоним) и Яков Криницкий, а также вокалисты и барды: Владимир Акимов, Светлана Глебова, Грета Караффа, Виктор Пустовой, Александр Харин и любимцы публики – гости из Москвы, посетившие наш город со своей яркой песенной программой итальянских шлягеров. Один из них многим уже знакомый талантливый певец Amaretti Canzoni.







Последующие два дня заседаний участников конференции, организованной Греческой общиной «ПОНТОС», состоялись в городке Даугай Алитусского района, где в деловом академическом ключе продолжались чтения докладов, дискуссии, оглашались мнения и выступления по заявленным темам. В одном из красивейших мест Дзукии в Алитусском районе - городке Даугай, окружённом со всех сторон зеркальными озёрами и зелёными рощами, прошли эти два дня Международной конференции на указанную выше тему "Европейский союз и культурное наследие Византии история и перспективы. 100 лет трагедии Понта ( геноцид греков, армян и ассирийцев) - уроки истории", организованной греческой общиной "ПОНТОС" ( председатель Георгиос Мацукатов). Участникам конференции и , особенно, гостям, приехавшим из других стран, была предоставлена уникальная возможность проводить время, свободное от академических занятий - чтения докладов, дискуссий, выслушивания мнений участников по заявленным темам, среди удивительной красоты и буйства природы этих мест, радоваться и наслаждаться дружеским общением единомышленников, ставших уже за несколько лет проведения подобных Международных конференций не только коллегами, но и настоящими добрыми друзьями.



В конце каждого дня заседаний проводилась торжественная церемония награждения.







участников конференции, которые своей активностью и заинтересованностью укрепляли и поддерживали идею существования Греческой общины "ПОНТОС" с её благородными деяниями.



Каждый день, проведённый участниками Международной конференции в городке Даугай, был наполнен не только регулярными заседаниями, но и тёплым дружеским общением в свободное от запланированных программой конференции время, пребыванием на лоне уникальной природы и весёлым дружеским застольем за общим столом на берегу потрясающей красоты озера....А природа в этом Дзукийском крае просто завораживала своими многочисленными прозрачными озёрами с чистейшей водой и окружающими их зелёными массивами рощ и лесов...И на фотоснимках видно, что душа как-будто даже "поёт" от этой красоты! И, конечно же, коллективное застолье никак не могло обходиться без всеми любимых, и мастерски приготовленных одним из членов Греческой общины "Понтос" Русланом Арутюняном и самим её председателем Георгиосом Мацукатовым шашлыков с "доброй чаркой вина"?!.







Идею и смысл пошедшей Международной конференции об одной из самых трагических страниц в истории человечества в поэтической форме представила поэт Лина Ионова (псевдоним):



НЕМЕРКНУЩАЯ ПАМЯТЬ ХРИСТИАН



Кровавый геноцид настиг армян и греков -



Понтийских, ассирийских и других христиан.



Хоть сотни лет пройдут злу недочеловеков,



Но память сохранит кровавый тот бедлам.







Мы не уйдём от памяти и геноцида злости



И навсегда запомним – наш народ – един!



Пускай спокойно лежат предков кости,



Пусть не тревожит, что творилось с ним.







Мы не попросим о себе у Бога,



Но христианин скажет, – «помощь попрошу,



Чтобы Господь врага помог прогнать с порога.



Родных и близких - всех, кого люблю».







Права имеет каждый из народов,



И это непреложный истины закон.



Мы недопустим, чтоб злодеи и уроды



Такой кровавый нанесли бы всем урон.







Пути истории нельзя вперёд предвидеть,



И в третьем веке всё же рухнул Рим,



Была там роскошь и разврат, греха обитель-



И много стран веками попирались им.







А на обломках Римского величья



Взошла вдруг Византийская звезда,



Благословила жизни всей наличие



Сиянием православного креста.







Юстиниан Великий – Император



Возвёл Собор Святой Софии на земле



Константинополя - Христианского Царь-града -



Своей остался верен был мечте.







Венчал он Золотой век Византии



И больше десяти веков величьем поражал.



В Константинополе – столице Империи



В пересечении границ Европы с Азией блистал.







Культура с тех времён великой Византии



Подобно мощному прибою бурных вод



Мир взбудоражила, решая основные



Задачи совершенства и движения вперёд. ГАЛИНА ИВАНОВА,



Вильнюс,



специально для «Обзора»



Фото Владимира Клоповского



В числе приглашённых гостей, выступивших на конференции, были: Ромуальда Пошевецкая - член Вильнюсского городского совета (доклад «Сократ: между небом и землёй»), д-р Вячеслав Костров, Литва («Геноцид понтийских греков 1919-1923 гг.), д-р Людмила Рябенко, Литва («Древнегреческое искусство и его роль в Европейской культуре»), д-р, проф. Светлана Морозова, Белоруссия («Православное культовое строительство в Белоруссии), д-р, проф. Игорь Николаев, Украина («Геноциды в Османской империи периода Первой мировой войны. Особенности и последствия греческой колонизации Северного Причерноморья»), д-р Сергей Кашляк, Белоруссия («Трагедия Понта – корни и плоды. Византия и Китай на Великом Шёлковом пути»), Д-р, проф, Рафаел Муксинов, Литва («Социально-психологические аспекты политического сознания современного турецкого общества»), д-р, проф. Гядиминас Навайтис, Литва («Национальная идентичность и экономика счастья»).Представленные участниками конференции доклады явились профессионально подготовленными научно - аналитическими работами, вызвавшими неподдельный интерес у слушателей, благодаря освещению доселе малоизвестных событий и фактов трагических событий прошлого – геноцида христианских народов в Османской империи.Первый день Международной конференции продолжился музыкально-поэтическим концертом, представленным участниками клуба «Северные Афины», созданным в рамках программы «Северные Афины. Диалог культур между Востоком и Западом» по инициативе Греческой общины «ПОНТОС» (председатель Георгиос Мацукатов).Перед концертом, после приветственного слова председателя Георгиоса Мацукатова к собравшимся в зале зрителям и приглашённым гостям, прошло награждение некоторых из участников конференции, проявивших активное участие, заинтересованность в деятельности и оказавших немалую поддержку в работе Греческой общины «ПОНТОС».Далее, со своими авторскими стихами выступили члены клуба «Северные Афины»: поэты Лина Ионова ( псевдоним) и Яков Криницкий, а также вокалисты и барды: Владимир Акимов, Светлана Глебова, Грета Караффа, Виктор Пустовой, Александр Харин и любимцы публики – гости из Москвы, посетившие наш город со своей яркой песенной программой итальянских шлягеров. Один из них многим уже знакомый талантливый певец Amaretti Canzoni.Последующие два дня заседаний участников конференции, организованной Греческой общиной «ПОНТОС», состоялись в городке Даугай Алитусского района, где в деловом академическом ключе продолжались чтения докладов, дискуссии, оглашались мнения и выступления по заявленным темам. В одном из красивейших мест Дзукии в Алитусском районе - городке Даугай, окружённом со всех сторон зеркальными озёрами и зелёными рощами, прошли эти два дня Международной конференции на указанную выше тему "Европейский союз и культурное наследие Византии история и перспективы. 100 лет трагедии Понта ( геноцид греков, армян и ассирийцев) - уроки истории", организованной греческой общиной "ПОНТОС" ( председатель Георгиос Мацукатов). Участникам конференции и , особенно, гостям, приехавшим из других стран, была предоставлена уникальная возможность проводить время, свободное от академических занятий - чтения докладов, дискуссий, выслушивания мнений участников по заявленным темам, среди удивительной красоты и буйства природы этих мест, радоваться и наслаждаться дружеским общением единомышленников, ставших уже за несколько лет проведения подобных Международных конференций не только коллегами, но и настоящими добрыми друзьями.В конце каждого дня заседаний проводилась торжественная церемония награждения.участников конференции, которые своей активностью и заинтересованностью укрепляли и поддерживали идею существования Греческой общины "ПОНТОС" с её благородными деяниями.Каждый день, проведённый участниками Международной конференции в городке Даугай, был наполнен не только регулярными заседаниями, но и тёплым дружеским общением в свободное от запланированных программой конференции время, пребыванием на лоне уникальной природы и весёлым дружеским застольем за общим столом на берегу потрясающей красоты озера....А природа в этом Дзукийском крае просто завораживала своими многочисленными прозрачными озёрами с чистейшей водой и окружающими их зелёными массивами рощ и лесов...И на фотоснимках видно, что душа как-будто даже "поёт" от этой красоты! И, конечно же, коллективное застолье никак не могло обходиться без всеми любимых, и мастерски приготовленных одним из членов Греческой общины "Понтос" Русланом Арутюняном и самим её председателем Георгиосом Мацукатовым шашлыков с "доброй чаркой вина"?!.Идею и смысл пошедшей Международной конференции об одной из самых трагических страниц в истории человечества в поэтической форме представила поэт Лина Ионова (псевдоним):Фото Владимира Клоповского Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: «Понтос», греческая община — статья прочитана 160 раз Комментарии