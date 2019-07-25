Еврокомиссия запретит ловлю трески в Балтийском море 🔊 Воспроизвести Источник изображения: youtube.com



Еврокомиссия (ЕК) запретит ловлю трески в Балтийском море, сообщает Sputnik Литва.



Чрезвычайные меры в виде полной остановки промысла будут приняты в связи с быстрым сокращением запасов восточно-балтийской трески. По словам комиссара по окружающей среде Кармену Веллы, истощение запасов этого вида рыбы стало бы катастрофой.



«Мы должны принять незамедлительные меры по восстановлении запасов как в интересах рыб, так и в интересах рыбаков. Комиссия должна быстро отреагировать экстренными мерами в отношении непосредственной угрозы», — сказал Велла.



Запрет вступит в силу немедленно и продлится до 31 декабря 2019 года.



Треска является одной из самых ценных рыб на Балтике. Для 182 рыболовных судов из Литвы и Польши это более 50% всего улова. Еврокомиссия (ЕК) запретит ловлю трески в Балтийском море, сообщает Sputnik Литва.Чрезвычайные меры в виде полной остановки промысла будут приняты в связи с быстрым сокращением запасов восточно-балтийской трески. По словам комиссара по окружающей среде Кармену Веллы, истощение запасов этого вида рыбы стало бы катастрофой.«Мы должны принять незамедлительные меры по восстановлении запасов как в интересах рыб, так и в интересах рыбаков. Комиссия должна быстро отреагировать экстренными мерами в отношении непосредственной угрозы», — сказал Велла.Запрет вступит в силу немедленно и продлится до 31 декабря 2019 года.Треска является одной из самых ценных рыб на Балтике. Для 182 рыболовных судов из Литвы и Польши это более 50% всего улова. Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Балтийское море, запрет, лов, треска — статья прочитана 85 раз Комментарии