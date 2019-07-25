СБУ задержала российский танкер NEYMA дополнено 🔊 Воспроизвести



Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали российский танкер NEYMA, сообщает



Танкер был задержан, так как блокировал украинские корабли в Керченском проливе.



По данным РИА Новости, украинская сторона готовит ходатайство для ареста.



На странице Службы безопасности Украины в Facebook говорится, что задержанное судно «незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе» в ноябре прошлого года.



СБУ отмечает, что блокировка канала привела к «насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа». Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали российский танкер NEYMA, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на ТАСС.Танкер был задержан, так как блокировал украинские корабли в Керченском проливе.По данным РИА Новости, украинская сторона готовит ходатайство для ареста.На странице Службы безопасности Украины в Facebook говорится, что задержанное судно «незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе» в ноябре прошлого года.СБУ отмечает, что блокировка канала привела к «насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа». После российская сторона сменила название судна на «NIKA SPIRIT», однако украинским следователям удалось по международному номеру установить, что ранее танкер назывался NEYMA.







25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения.



Украинская сторона утверждает, что российские пограничные катера «осуществили откровенно агрессивные действия» в отношении кораблей, в частности, корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир.



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Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили РИА Новости в МИД РФ.



"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.



"Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать",- отметили в МИД России. novayagazeta.ee Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, СБУ, задержание, танкер География: Украина — статья прочитана 161 раз Комментарии